Смаилов вновь занял пост премьер-министра Казахстана

82 депутата мажилиса отдали свои голоса за предложенную кандидатуру, семеро были против и восемь депутатов воздержались

Фото: Primeminister.kz

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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра Казахстана, передает корреспондент агентства.





Кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьера во время пленарного заседания мажилиса выдвинул президент Касым-Жомарт Токаев.





В ходе голосования 82 депутата мажилиса отдали свои голоса за предложенную кандидатуру, семеро были против и восемь депутатов воздержались.





Президент подписал указ о переназначении Смаилова премьер-министром РК, информирует Акорда.





Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 году в Алматы. В 1994 года окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.





В 1993-1999 годы работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором администрации президента РК.





В 1999-2003 годы - председатель Агентства РК по статистике.





В 2003-2006 годы - вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".





В 2006-2009 годы - вице-министр финансов РК, президент НХ "КазАгро".





В 2009-2014 годы - председатель Агентства РК по статистике.





В 2014-2015 годы - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.





В 2015-2018 годы - помощник президента РК. С сентября 2018 года по февраль 2019 года - министр финансов.





25 февраля 2019 года указом президента РК назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.



