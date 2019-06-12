Сменились руководители департаментов экономических расследований по областям, городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Приказом первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан назначены руководители департаментов экономических расследований по областям и городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает Kazakhstan Today.

Кандидатуры руководителей согласованы Комиссией при президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах и премьер-министром Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина.

Жанболат Кожабаев назначен руководителем департамента экономических расследований по городу Нур-Султану. Даулет Акылбеков назначен руководителем департамента экономических расследований по городу Алматы, Темирлан Шонаев по Акмолинской области, Айбек Турышов по Актюбинской области, Бекзат Усенов по Алматинской области, Кайрат Бижанов по Атырауской области, Саян Джумагулов по Западно-Казахстанской области, Еркебулан Байгужин по Жамбылской области, Данияр Акжанов по Карагандинской области, Кайрат Сейтказинов по Костанайской области, Рашид Темірбеков по Кызылординской области, Данияр Алиев по Мангистауской области, Рустем Ракишев по городу Шымкенту, Саят Саукомбеков по Павлодарской области, Бакыт Кайшыбеков по Северо-Казахстанской области, Талгат Танатаров по Восточно-Казахстанской области.

Департаменты экономических расследований являются территориальными подразделениями Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и осуществляют функции по предупреждению, пресечению и расследованию экономических и финансовых уголовных правонарушений", - напомнили в пресс-службе.

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