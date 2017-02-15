Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сменился прокурор Астаны, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, приказом генпрокурора от 14 февраля с согласия президента РК Дембаев Булат Бекназарович назначен прокурором Астаны, передает Kazakhstan Today.

Ранее Дембаев являлся начальником департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генпрокуратуры.

Кроме того, приказом генпрокурора Бекбосунов Сабыржан Мадиевич освобожден от должности прокурора города Астаны в связи с достижением предельного возраста пребывания на правоохранительной службе.

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