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Сменился прокурор Астаны14.02.2017
  • Фото: www.zakon.kz
Государство  21:23

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сменился прокурор Астаны, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, приказом генпрокурора от 14 февраля с согласия президента РК Дембаев Булат Бекназарович назначен прокурором Астаны, передает Kazakhstan Today.

Ранее Дембаев являлся начальником департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генпрокуратуры.

Кроме того, приказом генпрокурора Бекбосунов Сабыржан Мадиевич освобожден от должности прокурора города Астаны в связи с достижением предельного возраста пребывания на правоохранительной службе.
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