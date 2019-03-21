Сменился прокурор Западно-Казахстанской области

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора РК Кайрата Кожамжарова Сапарбек Нурпеисов освобожден от должности прокурора Западно-Казахстанской области и назначен начальником Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, передает Kazakhstan Today.





Прокурором Западно-Казахстанской области назначен Жандос Умиралиев, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.





Нурпеисов исполнял обязанности начальника Службы защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры с августа 2018 года. С этого же времени Умиралиев был исполняющим обязанности прокурора Западно-Казахстанской области.





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