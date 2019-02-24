Сменился руководитель НК "КазАвтоЖол"

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Председателем правления АО "НК "КазАвтоЖол" назначен Улан Алипов, передает Kazakhstan Today.

Решением единственного акционера - приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 20 февраля 2019 года председателем правления АО "НК "КазАвтоЖол" назначен Алипов Улан Токтарбаевич", - сообщили в пресс-службе компании.

Алипов родился в 1973 году в Алматинской области. Кандидат технических наук, окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт.

Трудовую деятельность начал мастером производственного обучения кафедры "Проектирование дорог" Алматинского автомобильно-дорожного института.

В различные годы занимал должности в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, АО "КазДорНИИ", был заместителем председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол", возглавлял Комитет автомобильных дорог.

Последнее место работы - генеральный директор ТОО "Казахавтодор".

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