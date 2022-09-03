Сможет ли Назарбаев участвовать в президентских выборах, рассказали в Минюсте

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НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова рассказала в кулуарах мажилиса, сможет ли первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев участвовать во внеочередных президентских выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По ее словам, Назарбаев не сможет принять участия в предстоящих досрочных выборах, поскольку по действующим нормам, прописанным в Конституции РК, президент не может избираться на пост более двух раз подряд.
Согласно поправкам, принятым на республиканском референдуме, из Конституции была исключена норма, которая говорила, что требование избираться президентом более двух раз подряд не распространяется на первого президента", - напомнила Муканова.
Сегодня Муканова также рассказала о сроках президентских выборов и соответствующих поправках в Конституцию.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев вчера, озвучивая послание народу Казахстана, объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.