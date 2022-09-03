О сроках президентских выборов и поправках в Конституцию рассказала вице-министр юстиции

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Вице-министр юстиции Алма Муканова сегодня в кулуарах мажилиса ответила на вопросы журналистов о досрочном переизбрании президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это будет зависеть от того, будет ли внесен соответствующий законопроект к дате выборов президента и состоится ли его принятие до или после выборов. Важен также срок введения в действие новых норм. Если законопроект будет внесен в сентябре, принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь и в законе будет прописано, что он вступает в силу со дня подписания, то избрание нового президента будет проходить по новым статьям Конституции. Т.е. избрание на семь лет и один раз", - сообщила Муканова.
В настоящее время, по ее словам, срок полномочий президента составляет пять лет, а избираться можно не более двух раз.
Эти две нормы должны подвергнуться соответствующим изменениям", - сказала вице-министр юстиции.
Касаясь вопроса о сроках выборов, Муканова напомнила, что по действующему законодательству на процесс подготовки к выборам должно предоставляться не менее двух месяцев. Поэтому внеочередные выборы президента Казахстана пройдут, скорее всего, в ноябре 2022 года.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев вчера, озвучивая послание народу Казахстана, объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.