Сокращение госслужащих на 10% проведут до конца года

По данным Агентства, общая штатная численность госслужащих составляет порядка 97 тыс. человек. Это 1,1% от экономически активного населения - почти как в развитых странах. Чтобы сокращение штата не привело к повышению нагрузки на оставшихся сотрудников, снижению качества работы и неэффективному распределению трудовых ресурсов, ведомство предлагает сделает акцент на двух вещах, сообщает ortcom.kz.
Во-первых, при определении должностей, подлежащих оптимизации, будут рассматриваться в первую очередь постоянные вакантные должности. Сегодня общее количество вакансий составляет порядка 8 тыс. единиц или 8,5% от общей численности государственного аппарата. Кроме того, ежегодно высвобождается более одной тысячи единиц за счёт выхода работников на пенсию, а также порядка 6 тыс. служащих переходят в частный сектор и иные организации. Полагаем, что использование данного резерва позволит минимизировать реальное сокращение госслужащих. Таким образом, это будет не просто механическое сокращение госслужащих, а прежде всего оптимизация с целью повышения их эффективности", - отметила Жаилганова.
В результате оптимизации устранят дублирование работы, сократят лишних начальников, неприоритетные задачи передадут в конкурентную среду, а бизнес-процессы максимально автоматизируют.
Второе. Необходимо обеспечить защиту социально уязвимых категорий служащих, а также трудоустройство лиц, подлежащих сокращению. В настоящее время, согласно Трудовому кодексу, не подлежат сокращению беременные женщины; матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет; одинокие матери; иные лица, воспитывающие детей без матери; а также служащие, которым осталось менее 2 лет до пенсии. В этой связи будет осуществляться контроль за соблюдением вышеуказанных прав госслужащих. Также законом о госслужбе предусмотрена выплата выходного пособия при наличии стажа госслужбы не менее 3 лет", - подчеркнула глава Агентства, уточнив, что речь идет о четырёх среднемесячных заработных платах.
Эту норму в Агентстве считают стимулом для формирования преемственности госаппарата. Руководителям также рекомендуют не трогать социально уязвимых госслужащих, особенно единственных кормильцев в семье, и помочь найти работу сокращённым коллегам.
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