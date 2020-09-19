Сокращение госслужащих на 10% проведут до конца года

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - По поручению президента РК в 2021 году госаппарат сократится на четверть , при этом сокращение на 10% произойдёт уже до конца текущего года. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает Kazakhstan Today.

По данным Агентства, общая штатная численность госслужащих составляет порядка 97 тыс. человек. Это 1,1% от экономически активного населения - почти как в развитых странах. Чтобы сокращение штата не привело к повышению нагрузки на оставшихся сотрудников, снижению качества работы и неэффективному распределению трудовых ресурсов, ведомство предлагает сделает акцент на двух вещах, сообщает ortcom.kz

Во-первых, при определении должностей, подлежащих оптимизации, будут рассматриваться в первую очередь постоянные вакантные должности. Сегодня общее количество вакансий составляет порядка 8 тыс. единиц или 8,5% от общей численности государственного аппарата. Кроме того, ежегодно высвобождается более одной тысячи единиц за счёт выхода работников на пенсию, а также порядка 6 тыс. служащих переходят в частный сектор и иные организации. Полагаем, что использование данного резерва позволит минимизировать реальное сокращение госслужащих. Таким образом, это будет не просто механическое сокращение госслужащих, а прежде всего оптимизация с целью повышения их эффективности", - отметила Жаилганова.

В результате оптимизации устранят дублирование работы, сократят лишних начальников, неприоритетные задачи передадут в конкурентную среду, а бизнес-процессы максимально автоматизируют.

Второе. Необходимо обеспечить защиту социально уязвимых категорий служащих, а также трудоустройство лиц, подлежащих сокращению. В настоящее время, согласно Трудовому кодексу, не подлежат сокращению беременные женщины; матери, имеющие детей в возрасте до 3 лет; одинокие матери; иные лица, воспитывающие детей без матери; а также служащие, которым осталось менее 2 лет до пенсии. В этой связи будет осуществляться контроль за соблюдением вышеуказанных прав госслужащих. Также законом о госслужбе предусмотрена выплата выходного пособия при наличии стажа госслужбы не менее 3 лет", - подчеркнула глава Агентства, уточнив, что речь идет о четырёх среднемесячных заработных платах.

Эту норму в Агентстве считают стимулом для формирования преемственности госаппарата. Руководителям также рекомендуют не трогать социально уязвимых госслужащих, особенно единственных кормильцев в семье, и помочь найти работу сокращённым коллегам.

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