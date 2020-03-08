Состоялось очередное заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии

Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - 2-6 марта в Москве состоялось сто второе заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, комиссия произвела проверку материалов полевых демаркационных работ на павлодарско-новосибирский участок государственной границы. Продолжена подготовка проектов итоговых документов демаркации, а также обсуждены вопросы, связанные с обозначением линии границы на ее отдельных участках.

Стороны уточнили и составили таблицу проектных мест установки в 2020 году пограничных знаков на участке границы в пределах Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и Алтайского края Российской Федерации", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что следующее заседание комиссии состоится в апреле 2020 года в Казахстане.

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