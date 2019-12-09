В 2020 году планируются демаркационные работы на казахстанско-узбекской границе

Алматы. 8 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы прошло очередное заседание совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, передает Kazakhstan Today.

3-7 декабря 2019 года в Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Комиссия подготовила проекты итоговых документов демаркации государственной границы на участок в пределах Кызылординской области Республики Казахстан по смежеству с Навоийской областью Республики Узбекистан", - сообщила пресс-служба МИД РК.

Делегации обсудили объемы полевых демаркационных работ на казахстанско-узбекской государственной границе, выполнение которых планируется в 2020 году.

Стороны подвели итоги проделанной работы совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии в 2019 году.

Как отметили в ведомстве, переговоры прошли в традиционной дружественной и конструктивной атмосфере.

Напомним, в октябре на заседании правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации государственной границы на участок между Мангистауской областью Республики Казахстан и Каракалпакстаном Республики Узбекистан

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