Состоялось первое заседание госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - 3 декабря состоялось первое заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , в состав государственной комиссии входят представители администрации президента и правительства, депутаты сената и мажилиса, руководители заинтересованных государственных органов, представители общественных организаций и ученые.

В своем выступлении госсекретарь отметил, что главная задача государственной комиссии - восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода. После проведения всестороннего и комплексного изучения материалов на основе международных подходов и стандартов планируется осуществить полную юридическую, а в отношении отдельных категорий - политическую реабилитацию жертв репрессий.

В ходе мероприятия были рассмотрены задачи и основные моменты организации деятельности госкомиссии, план ее работы на 2020-2021 годы, вопросы методологического обеспечения деятельности по реабилитации различных категорий жертв репрессий. Предложено создать специальные рабочие группы для проработки направлений реабилитации различных групп репрессированных.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений заинтересованным государственным и местным исполнительным органам по вопросам деятельности Госкомиссии.

Напомним, 30 мая президент поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.

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