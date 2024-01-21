Состоялось заседание госкомиссии по вопросам модернизации экономики

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики РК Ерлан Аккенжанов провел рабочее совещание с участием представителей Минсельхоза РК, региональных акиматов, компаний АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun" по вопросу обеспечения дизельным топливом производителей сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба МЭ РК.





Вице-министр проинформировал участников, что министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенние полевые работы 2024 года. В соответствии с графиком планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня производителям сельскохозяйственной продукции (СХП) в 17 из 20 регионов Казахстана, в том числе, тыс. тонн: февраль - 45, март - 90,4, апрель - 92,8, май - 103,4 и июнь - 8,6.





Отгрузка и поставка дизтоплива производства Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ будут осуществлены из ресурсов АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun".





Рекомендованная Минэнерго цена дизтоплива непосредственно для СХП составляет 250 тенге за литр, что ниже на 15% от розничных цен "на пистолете" АЗС, и остается неизменной после уборочных работ 2023 года.





Рекомендованная цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП.





В настоящее время специальными комиссиями при акиматах областей определяются региональные операторы по поставке топлива от Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ до производителей СХП.





Минэнерго гарантирует приоритетность отгрузки НПЗ дизтоплива производителям СХП в соответствии с законом "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов".