05.10.2024, 11:06 40021

Сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах: о чем говорили Токаев и Рахмон

Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения
Сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах: о чем говорили Токаев и Рахмон
Фото: Акорда
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.

Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита президент Казахстана в Таджикистан в августе этого года", - проинформировали в пресс-службе.


Также в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений. Кроме того, было подтверждено взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Токаев поздравил президента Германии с Днем единства.
 
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Теги:ТокаевзвонокРахмон

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05.10.2024, 17:10 23931

Из Казахстана в Индию вернули почти 70 тонн риса из-за несоответствия сертификатов

Выявлены нарушения фитосанитарных требований
Из Казахстана в Индию вернули почти 70 тонн риса из-за несоответствия сертификатов
Фото: Depositphotos
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Республики Казахстан в Индию вернули 66,9 тонн риса из-за несоответствия сертификатов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

В Мангистауской области инспекторами ФКП "Болашак" выявлены нарушения фитосанитарных требований в импортируемой подкарантинной продукции. 66,9 тонн риса, направлявшегося из Индии в Тараз, не соответствовали предоставленному фитосанитарному сертификату", - проинформировали в пресс-службе.


Также в Жамбылской области вернули 22 тонны орехов в Кыргызстан из-за отсутствия фитосанитарного сертификата.

Аналогичная ситуация произошла на ФКП "Кайрак" в Костанайской области, где в Россию было возвращено 22,9 тонны картофеля. Через ФКП "Сырым" в Западно-Казахстанской области была предотвращена попытка ввоза яблок без необходимых документов. Инспекторами ТИ по Астане на ФКП "Международный аэропорт Астана" выявлены саженцы из России, на которые отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Груз возвращен", - добавили в министерстве.


Подчеркивается, что по всем фактам в отношении собственников продукции были приняты административные меры.

Ранее пшеницу пытались незаконно ввезти в Казахстан из России.
 
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Теги:РКИндияВозвратрис
05.10.2024, 14:45 30491

В Казахстане завершились учения "Нерушимое братство-2024"  Дополнено

В ходе учений отработаны вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ
В Казахстане завершились учения "Нерушимое братство-2024"
Фото: gov.kz
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на учебном полигоне "Берег" завершились командно-штабные учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Коллективные миротворческие силы успешно выполнили поставленные перед ними задачи. В ходе учений отработаны вопросы подготовки и проведения миротворческой операции коллективными миротворческими силами ОДКБ. Особое внимание в ходе учений уделялось координации действий между оборонными и другими ведомствами, что позволяет вывести межведомственное и международное взаимодействие на качественно новый уровень", - проинформировали в ведомстве.



Подчеркивается, что на учения были привлечены инструкторы, имеющие опыт и прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН.

Фото: gov.kz

Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности и оказывали гуманитарную помощь", - добавили в министерстве.


Дополнено 05.10.2024, 21.00

Начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков сообщил, что в ходе учения были задействовались контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, информирует объединенный пресс-центр ОДКБ учения "Нерушимое братство-2024".

На всех этапах учения отрабатывались вопросы противовоздушного прикрытия, применения БПЛА и радиоэлектронной борьбы. Сегодня мы наблюдали за действиями подразделений вооруженных сил, других силовых структур, органов правопорядка и чрезвычайных служб. Отмечу, что участники учения показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении учебно-боевых задач. Сделан еще один шаг к совершенствованию оперативной совместимости миротворческих контингентов наших стран", - заявил он.


Андрей Сердюков подчеркнул, что успехи, достигнутые в учении - это результат серьезной подготовки миротворцев, их умения бороться и побеждать в сложных условиях.

Дальнейшее совершенствование состава миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению является наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности Организации в ближайшие годы. Значение миротворческого направления растет. Развитие этого компонента предполагает повышение готовности воинских формирований к участию в международных миротворческих операциях как с целью поддержания мира и безопасности в зонах конфликтов, так и с целью защиты интересов наших стран и Организации. Результаты совместных учений свидетельствуют о нашей готовности вместе выступить против актуальных вызовов и угроз", - добавил он.


Напомним, командно-штабные учения проводились в Казахстане с 1 по 5 октября.
 
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Теги:УченияРКЗавершение
05.10.2024, 12:46 35991

Нет звания выше педагога - Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником   

Токаев отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации
Нет звания выше педагога - Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником
Фото: Акорда
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

По моему поручению был принят специальный Закон "О статусе педагога", направленный на защиту прав и законных интересов учителей. Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Данным законом учреждено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", и это не просто титул, а высокая государственная награда. Обладателю звания вручается солидное денежное вознаграждение. По всей республике это наградой уже отмечены 46 педагогов", - заявил президент.


Он также подчеркнул, что учителям выплачивается надбавка в соответствии с их академической степенью.

Кроме того, педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, оказывается финансовая поддержка. Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличены в 2,5 раза. В этом году на подготовку будущих учителей выделено порядка 16 тысяч грантов. Среди тех, кто их получил, - около 1 800 обладателей знака "Алтын белгі". Это весьма позитивная тенденция", - сообщил он.


Фото: Акорда

Президент отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации.

Ученикам нужно прививать знания, патриотизм и трудолюбие. Конечно, это непростая задача. В последнее время все больше подростков подпадают под негативное влияние интернета. Сейчас принимаются конкретные меры, направленные на защиту детей от различных угроз. По моему поручению разработана "Единая программа воспитания", в которой учтены предложения и идеи, высказанные на Национальном курултае. В школах открыты центры педагогической поддержки родителей", - подчеркнул он.


Также Касым-Жомарт Токаев считает, что в воспитательной работе вместе с педагогами должны участвовать и родители. Он поблагодарил за подлинную заботу о своей стране учителей, которые во время пандемии и паводков добросовестно выполняли свои обязанности, не прерывая учебный процесс.

Нет звания выше педагога. Даже самые великие личности остались в истории как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации - в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что, вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки", - добавил президент.


Фото: Акорда

В завершение встречи глава государства вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны

Напомним, сегодня в РК отмечают День учителя.
 
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Теги:ТокаевУчителяПоздравление
05.10.2024, 11:00 40786

Скоплений грузовых авто не наблюдается - в КГД прокомментировали ситуацию на границе с Россией

Пункт пропуска "Жайсан" функционирует в штатном режиме
Скоплений грузовых авто не наблюдается - в КГД прокомментировали ситуацию на границе с Россией
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировали информацию о многокилометровой очереди из грузовых автомашин перед пунктом пропуска "Жайсан" на границе Казахстана и России.

В настоящее время на пункте пропуска "Жайсан" скоплений грузовых автомашин не наблюдается, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышает 50 (...) В среднем за сутки через пункт пропуска "Жайсан" проезжает более 1,6 тысячи грузовых и легковых автомашин", - проинформировали в комитете.


Отмечается, что на казахстанской стороне границы на пункте пропуска "Жайсан" функционирует по 4 дорожной полосы в каждую сторону, на российской стороне на пункте пропуска "Сагарчин" - по 1 полосе.

Со стороны органов госдоходов работа проводится в штатном режиме, на пункте пропуска постоянно находится 4 работника, которыми обеспечена работа всех окон регистрации документов, очереди из водителей и автомашин в пределах пункта пропуска отсутствуют", - добавили в пресс-службе.


Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России.
 
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Теги:ГраницаРФКГДРКСитуация
05.10.2024, 09:00 45746

В Казахстане наступил день тишины перед референдумом

В день тишины и в день референдума любые действия, связанные с агитацией, запрещены
В Казахстане наступил день тишины перед референдумом
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан наступил день тишины перед референдумом по вопросу строительства атомной электростанции в стране, передает корреспондента агентства.

В день тишины и в день референдума любые действия, связанные с агитацией, запрещены, за что законодательством предусмотрена правовая ответственность. Вместе с тем в день голосования не допускается опубликование результатов опроса общественного мнения, иных исследований, связанных с референдумом, прогнозов результатов голосования в средствах массовой информации и онлайн-платформах", - уточнили в ЦИК.


Также в день голосования запрещается проведение опроса общественного мнения в помещении для голосования.

Напомним, республиканский референдум о строительстве АЭС в Казахстане состоится уже в это воскресенье, 6 октября.

Ранее в ЦИК рассказали о порядке голосования на референдуме.



 
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Теги:РКреферендумДень тишины
04.10.2024, 18:00 79756

В Казахстане заработал проектный офис по развитию нового города Алатау   

На заседании проектного офиса участники определили основные направления работы
В Казахстане заработал проектный офис по развитию нового города Алатау
Фото: primeminister.kz
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Республики Казахстан состоялось первое заседание проектного офиса по развитию нового города Алатау, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

Глава государства поставил задачу ускорить темпы создания города Алатау. Распоряжением премьер-министра на этой неделе был создан проектный офис. Он станет площадкой для принятия ключевых решений на базе проектного подхода с определением персональной ответственности по курируемым отраслям. Первые результаты по созданию города должны быть представлены ровно через 6 месяцев. Точка отсчета - сегодняшний день", - заявил вице-премьер Канат Бозумбаев.


Также на заседании участники определили основные направления работы: внесение необходимых изменений в законодательство и упрощение процедур для привлечения инвесторов.

Фото: primeminister.kz

Одно из ключевых пожеланий иностранных инвесторов - предоставление услуг по принципу "одного окна", сопровождение и сервисная поддержка на протяжении всего инвестиционного цикла. Акимату Алматинской области и комитету по инвестициям МИД необходимо создать в Алатау соответствующую экосистему", - добавил вице-премьер.


Напомним, в начале сентября стало известно, что в Казахстане при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау.

Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.

Также президент поручил акиму Алматинской области Марату Султангазиеву активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
 
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Теги:РазвитиеРКАлатау
04.10.2024, 15:07 87941

Реформирование судебной системы обсудил Токаев с главой Европейской комиссии по эффективности правосудия  Дополнено

Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале, сообщает Акорда.

На полях IX Съезда судей Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Франческо Депаскуале ключевые аспекты реформирования судебной системы.

Глава государства отметил важную роль организации в повышении стандартов правосудия на международной арене. По его словам, Казахстан придает особое значение внедрению передового опыта правоохранительных механизмов в национальную судебную систему.

По словам Токаева, страна твердо встала на путь построения правового и демократического государства. В данном контексте реформа судебной системы и обеспечение верховенства закона играют крайне важную роль.

Со своей стороны Франческо Депаскуале положительно оценил проводимые в Казахстане правовые реформы и выразил готовность к сотрудничеству в вопросах обеспечения прав человека и повышения эффективности системы правосудия.

Дополнено 04.10.2024, 15.35

Также глава провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию Луиса Пальму. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане. Токаев подчеркнул, что создание в  стране новой системы судебного администрирования позволило укрепить независимость казахстанских судов.

Собеседники констатировали важность тесного сотрудничества судебных органов, обмена опытом в сферах модернизации системы правосудия и цифровизации судопроизводства.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие Судебной администрации Казахстана с IACA позволит вывести отрасль судебного администрирования на качественно новый уровень.

Луис Пальма дал высокую оценку преобразований в сегменте судебного менеджмента Казахстана и заявил о необходимости изучения опыта нашей страны другими членами IACA.

Ранее, выступая на IX Съезде судей Республики Казахстан президент подчеркнул, что справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной.
 
 
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Теги:Токаевправосудиесудьи
04.10.2024, 13:53 76831

В Казахстане появятся новые визы для иностранцев

В Казахстане появятся новые визы для иностранцев
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила выдачи виз и приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства изменят в Казахстане.

Поправки разработали в Министерстве иностранных дел. Соответствующий проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 октября.

В частности, планируется ввести новые категории виз:

  • виза "В9" с правом получения вида на жительство для обладателей ценных для Казахстана навыков в сфере науки, образования, здравоохранения, промышленности, IT, спорта и культуры, и других направлений;
  • виза "А6" на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в нашу экономику более 300 тысяч долларов, с правом получения вида на жительство.

Визы будут выдаваться один раз за 12 последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.
 
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      В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?

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