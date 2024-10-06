Сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах: о чем говорили Токаев и Рахмон

Фото: Акорда

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.





Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита президент Казахстана в Таджикистан в августе этого года", - проинформировали в пресс-службе.





Также в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.





Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений. Кроме того, было подтверждено взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.



