Сотрудников акимата Жетiсу оштрафовали за незаконные свалки

Двенадцать белорусских военных прошли проверку на способность к действиям и выполнения боевых задач в горной местности

Рассказать друзьям

Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В учебном центре горной подготовки Вооруженных сил РК военнослужащие Беларуси осваивали способы движения в сложных условиях горной местности и технику преодоления различных горных препятствий, - В учебном центре горной подготовки Вооруженных сил РК военнослужащие Беларуси осваивали способы движения в сложных условиях горной местности и технику преодоления различных горных препятствий, сообщает пресс-служба МО РК.





Лагерный сбор с белорусскими военнослужащими Казахстана и миротворческой роты отдельной воздушно-десантной бригады проходил в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Беларуси на 2023 год.





Двенадцать белорусских военных прошли проверку на способность к действиям и выполнения боевых задач в горной местности, обучались технике преодоления различных горных препятствий и движению в сложных условиях горной местности. Казахстанские инструкторы дали гостям теоретические знания и поделились практическими навыками горной подготовки.





Участники лагерного сбора прослушали лекции о формах горного рельефа, опасностях в горах и методах предосторожности, применяемых в горной подготовке, правилах совершения восхождений, классификации маршрутов и организации восхождений. Коллеги из Беларуси также учились вязать узлы, используемые в альпинизме.





Практические навыки военнослужащие получили на тренировках по транспортировке пострадавшего подручными средствами на горном рельефе, передвижению по скалам и по льду со страховкой. Обретенные за время лагерного сбора знания белорусские военнослужащие проверили, совершив восхождение на вершину 1Б категории сложности и осуществив переправу через горную реку.





В последний день лагерного сбора военнослужащие совершили совместное восхождение на пик Хрищатого, а кульминационным моментом стало торжественное мероприятие, на котором бойцам, показавшим хорошие знания, вручили знак "Альпинист" и соответствующие сертификаты.