В Казахстане выявлено более 5,6 тысячи стихийных свалок

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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает - Накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба премьер-министра.





В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что по итогам прошлого года в республике ликвидировано 77% выявленных с помощью космического мониторинга стихийных свалок.





Минэкологии РК





Больше всего их было в Акмолинской области - 830 (88% ликвидировано), и Карагандинской области - 745 (99% ликвидировано).





Всего с мая текущего года выявлено 5578 свалок, при этом ликвидация составила всего 50%. Низкие показатели зафиксированы в области Абай и Мангистауской области - по 16%, области Ұлытау - 20% и в Астане - 30%.





Минэкологии РК Минэкологии РК Минэкологии РК





По словам министра, на сегодняшний день тестируется информационная система мониторинга передвижения мусоровывозящей техники с помощью GPS-датчиков. В следующем году ее планируется ввести в промышленную эксплуатацию.





Премьер-министр отметил, что в передовых странах для улучшения ситуации проводится переработка и утилизация мусора. Для этого там создана соответствующая инфраструктура и сформирована культура обращения с отходами у населения.





Это позволило Европе достигнуть 50% утилизации мусора. Лидером является Швеция, где утилизируется 99%. Однако мы до сих пор используем давно устаревший метод ликвидации мусора - его складирование и захоронение", - сказал Алихан Смаилов.





По его словам, каждый год в Казахстане образуется более 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов.





Усугубляют ситуацию тысячи стихийных свалок. Акиматами выделяются значительные бюджетные средства на их ликвидацию. Проводятся рейдовые мероприятия на выявление фактов незаконной транспортировки и складирования отходов. Увеличены штрафы за нарушение требований законодательства", - напомнил премьер.





Однако, по словам Смаилова, этих мер недостаточно.





До сих пор не реализованы планы по запуску современных мусороперерабатывающих заводов. К сожалению, у нас нет культуры обращения с мусором. Часто люди бросают мусор на улице. Очень сложная ситуация со свалками в селах. По результатам оперативного космического мониторинга за 2022 год по стране выявлено более 5,6 тыс. стихийных свалок. В текущем году только с марта по сентябрь обнаружено 5,5 тыс. несанкционированных мест отходов. Административные штрафы не улучшают ситуацию. Дешевле заплатить штраф, чем сдать мусор на полигон. Нужно изменить такой подход", - подчеркнул глава правительства.





Он добавил, что действующая система обращения с отходами и тарифообразование не выдерживают критики. Отрасль нерентабельна и не способна внедрять новые технологии.





По мнению премьера, необходимо выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов, активно внедрять раздельный сбор мусора, его дальнейшую сортировку, переработку и утилизацию и сделать более гибкими тарифы для организации мусорных полигонов в небольших населенных пунктах.





Смаилов поручил местным исполнительным органам:





до 1 ноября утвердить программы управления коммунальными отходами;

сократить до конца текущего года в 2 раза количество несанкционированных свалок.





Министерству экологии совместно с Министерством внутренних дел:





обеспечить внесение законодательных поправок по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах;

значительно увеличить административные штрафы с последующим ростом их ставки при систематических нарушениях;

изучить международный опыт внедрения раздельного сбора отходов, их утилизации и переработки и разработать соответствующие поправки в действующее законодательство;

до 1 декабря выработать предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.





Министерствам экологии, просвещения, науки:





до конца года разработать и внедрить в программы обучения от детского сада до университета вопросы культуры обращения с мусором.





Раздельный сбор отходов и их переработка должны стать важной частью нашего поведения. Итоги исполнения данных поручений мы заслушаем в конце года на заседании правительства", - резюмировал Смаилов.





В июле сообщалось , что в Казахстане планируют увеличить переработку коммунальных и промышленных отходов.





Стоит отметить, что в республике часто происходят возгорания на мусорных полигонах. В частности, возгорания регулярно случаются на мусорной свалке близ Актобе. Также в Уральске в конце мая несколько дней горел мусорный полигон.





По мнению экологов, при сгорании твердых бытовых отходов происходит выброс диоксинов - мощнейших канцерогенных ядов, которые накапливаются в организме человека и вызывают мутагенные изменения. Диоксины имеют свойство годами отравлять организм человека и животных, более того, они накапливаются по пищевым цепям. Канцерогенные вещества с тлеющей свалки воздействует на все живое в радиусе 24 километров.