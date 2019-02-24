Совбез отмечает необходимость выработки упреждающих мер в вопросах нацбезопасности

Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Совет безопасности на очередном заседании под председательством главы государства рассмотрел реализацию Стратегии национальной безопасности, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с повесткой дня на заседании Совбеза были рассмотрены ход реализации Стратегии национальной безопасности и задачи на предстоящий период, а также вопросы социально-экономического развития Кызылординской области, сообщила пресс-служба Акорды.

В рамках обсуждения была отмечена важность обеспечения скоординированных действий государственных органов при осуществлении мероприятий Стратегии национальной безопасности и подчеркнута необходимость своевременной выработки упреждающих мер в данной сфере", - отметили в пресс-службе.

По итогам заседания президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.

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