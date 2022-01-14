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Советником президента РК стал Мирзагалиев

13.01.2022, 15:10 19686
Советником президента РК стал Мирзагалиев
Фото: twitter/MirzagalievKZ
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Магзум Мирзагалиев назначен советником президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.

 
Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы.
 
В 1999 году окончил университет "Туран" по специальности "Экономист-международник", в 2003 году - Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел по специальности"Экономист-международник".
 
С 2000 по 2001 год - ведущий специалист отдела финансового и экономического анализа Акмолинского областного управления по лесу.
 
С 2001 по 2002 год - менеджер по технике безопасности Актауского филиала "MI Drilling Fluids International", компании по производству буровых растворов, утилизации и переработке отходов бурения.
 
С 2002 по 2004 год - стажировка в Хьюстоне (США) и Куала-Лумпуре (Малайзия). 
 
С 2004 по 2007 год - представитель по продажам, менеджер по производству Актауского филиала "MI Drilling Fluids International". 
 
С 2007 по 2010 год - генеральный директор ТОО "Тенизсервис" АО НК "КазМунайГаз".
 
С 2010 по 2012 год - управляющий директор по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз". 
 
С февраля 2012 по октябрь 2013 года - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз". 
 
В октябре 2013 года назначен вице-министром нефти и газа Республики Казахстан. 
 
17 июня 2019 года Указом президента РК назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов. 
 
18 января 2021 года Указом президента РК переназначен министром экологии, геологии и природных ресурсов.
 
Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомата Токаева от 9 сентября 2021 года назначен министром энергетики.
 

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Алматинская трагедия: на рассмотрении судов находится 2048 материалов

13.01.2022, 19:29 19361
Алматинская трагедия: на рассмотрении судов находится 2048 материалов
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - По поручению главы государства генеральная прокуратура работает над установлением всех причин и деталей "алматинской трагедии" и террористических атак в других регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
 

Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы. Общее число по стране устанавливается. Каждый факт будет тщательно расследован с дачей соответствующей правовой оценки", - отметили в ведомстве.

 
За правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек. На 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены. На рассмотрении судов находится 2048 материалов.
 
На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие.
 
Водворено в ИВС 524 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц.
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
 
Напомним, в Казахстане проводятся сбор и фиксация следов преступления. В этой связи генпрокуратура просит население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в колл-центр по номеру 115.
 
7 января генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках, начато досудебное расследование актов терроризма.
 

Президент Казахстана провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ

13.01.2022, 18:22 24381
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Глава государства провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Как сообщили в пресс-службе, Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан.
 
Также Токаев подчеркнул, что краткосрочное пребывание в Казахстане коллективных миротворческих сил продемонстрировало востребованность и эффективность ОДКБ как авторитетной международной организации.
 
 

В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ

13.01.2022, 16:56 31091
В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ
Фото: Минобороны РК
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В проводах миротворческого контингента, которые состоялись на строевом плацу Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает сайт Минобороны РК. 
 
Командующий группировкой коллективных миротворческих сил ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сердюков поблагодарил личный состав за решительные действия и безупречность в выполнении воинского долга. Он также выразил признательность руководству Министерства обороны Казахстана за помощь в решении вопросов по обеспечению жизни и быта многонационального миротворческого контингента.
 
Ряд миротворцев приказом министра обороны РК Мухамеджана Таласова был награжден медалями "За вклад в международное сотрудничество" и грамотами.
 

Вы обеспечили охрану стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, правоохранительные органы смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов", - сказал Таласов.

 
Напомним, 6 января в связи с массовыми беспорядками в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за военной помощью для стабилизации обстановки в стране. В этот же день ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 
 
Миротворцы выполняли задачи по охране государственных, военных и социальных объектов.  
 
Поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана будет осуществлен с 13 по 23 января текущего года
 
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса парламента сообщил, что основная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершена
 

Баттаков назначен первым вице-министром торговли и интеграции

13.01.2022, 16:25 35536
Баттаков назначен первым вице-министром торговли и интеграции
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Ерлан Баттаков назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на primeminister.kz
 
Ерлан Баттаков родился 9 октября 1969 года в Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт и РМПИК Госкомстата и Минтруда Республики Казахстан. 
 
Трудовой путь начал в 1992 году в качестве стажера-исследователя кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института. 
 
1995-1996 годы - главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ "Алатау Инвест". 
 
1996 год - специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан. 
 
1996-2007 годы - главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО "Продовольственная контрактная корпорация". 
 
2007-2012 годы - заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ, заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами президента Республики Казахстан. 
 
2012-2019 годы - заместитель, первый заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан. 
 
С марта 2019 года - управляющий делами президента Республики Казахстан. 


 

Вице-министром национальной экономики РК назначен Абдикаримов

13.01.2022, 16:17 37936
Вице-министром национальной экономики РК назначен Абдикаримов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением правительства Республики Казахстан Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

 
Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе "Болашак", IE Business School. Является членом президентского молодежного кадрового резерва.
 
Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях.
 
2014-2015 годы - главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО "Инвестиционный фонд Казахстана".
 
2015-2016 годы - руководитель проекта департамента АО "НУХ "Байтерек".
 
2016-2019 годы - советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства Министерства национальной экономики РК.
 
С 2019 года и по настоящее время работал руководителем департамента по городу Нур-Султан Агентства по защите и развитию конкуренции.
 

Мадиев освобожден от должности зампредседателя АСПР РК

13.01.2022, 15:57 39686
Мадиев освобожден от должности зампредседателя АСПР РК
Фото: ktk.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Жаслан Мадиев освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

 
Мадиев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления в Нью-Йорке, Массачусетский технологический институт, бизнес-школу Слоуна.
 
Работал на разных должностях в АО "Альянс Банк", Национальном Банке РК, АО "Банк развития Казахстана", АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "Фонд устойчивого развития "Казына". В разные годы работал в АО "Национальная инвестиционная корпорация", советником премьер-министра РК. С 2017 года занимал должность вице-президента по финансам АО "НК "Казакстан темир жолы".
 
По сообщению портала primeminister.kz от 19 апреля 2019 года, постановлением правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович был назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
 

Вице-министром информации и общественного развития РК назначен Данилов

13.01.2022, 15:53 36726
Вице-министром информации и общественного развития РК назначен Данилов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Александр Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением правительства Республики Казахстан Данилов Александр Сергеевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе премьер-Министра РК.

 
Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в Караганде. 
 
Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет им. Гумилева.
 
Член Национального совета общественного доверия при президенте РК.
 
Член Президентского молодежного кадрового резерва. 
 
Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций. 
 
Занимал руководящие должности в частных организациях. 
 
С июля 2020 года является руководителем проекта Stopfake.kz.
 
 

Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции

13.01.2022, 15:41 40446
Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Ержан Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на сайт главы правительства. 
 
Ержан Казанбаев родился в 1983 году в Алматинской области. 
 
Окончил Алматинский Технологический университет, Абердинский университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году комплаенс-контролером АО "Экспресс Банк". Также работал в коммерческих структурах. 
 
С 2010 по 2019 годы занимал руководящие должности в структуре Министерств экономики и бюджетного планирования и национальной экономики РК. 
 
С декабря 2020 года по настоящее время работал вице-министром торговли и интеграции РК. 
 

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