Советником президента РК стал Мирзагалиев

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НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Магзум Мирзагалиев назначен советником президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником Президента Республики Казахстан", - сообщается на сайте Акорды.

Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы.

В 1999 году окончил университет "Туран" по специальности "Экономист-международник", в 2003 году - Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел по специальности"Экономист-международник".

С 2000 по 2001 год - ведущий специалист отдела финансового и экономического анализа Акмолинского областного управления по лесу.

С 2001 по 2002 год - менеджер по технике безопасности Актауского филиала "MI Drilling Fluids International", компании по производству буровых растворов, утилизации и переработке отходов бурения.

С 2002 по 2004 год - стажировка в Хьюстоне (США) и Куала-Лумпуре (Малайзия).

С 2004 по 2007 год - представитель по продажам, менеджер по производству Актауского филиала "MI Drilling Fluids International".

С 2007 по 2010 год - генеральный директор ТОО "Тенизсервис" АО НК "КазМунайГаз".

С 2010 по 2012 год - управляющий директор по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

С февраля 2012 по октябрь 2013 года - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".

В октябре 2013 года назначен вице-министром нефти и газа Республики Казахстан.

17 июня 2019 года Указом президента РК назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов.

18 января 2021 года Указом президента РК переназначен министром экологии, геологии и природных ресурсов.

Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомата Токаева от 9 сентября 2021 года назначен министром энергетики.