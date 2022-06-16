Совместное заседание палат парламента Казахстана состоится 20 июня

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом и генеральным директором группы компаний Yildirim Holding Робертом Юкселем Йылдырымом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель компании проинформировал главу правительства о текущей деятельности в Казахстане и перспективах реализации новых проектов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В настоящее время Yildirim Holding успешно работает в Актюбинской области по добыче хромовой руды и производству концентрата хрома, совместно с АО "Казгеология" ведет геологоразведку в Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях в рамках восполнения сырьевой базы.

Всего с 2013 года, по словам Йылдырыма, холдингом инвестировано в экономику Казахстана более 500 млн долларов.

В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что правительство РК приветствует намерение Yildirim Holding расширять инвестиции в нашу страну, учитывая, что компания входит в тройку крупнейших турецких инвесторов в Казахстане.

Премьер-министр подчеркнул важность инициированного холдингом проекта строительства завода по производству кальцинированной соды в Жамбылской области, в результате реализации которого Казахстан должен перейти от импорта к экспорту данного продукта в регионе.

Безусловно, этот проект станет прорывным в истории казахстанско-турецкого инвестиционного сотрудничества. Государство уже приступило к выполнению своих обязательств по обеспечению необходимой инфраструктурой. В этой связи ожидаем начала активной фазы строительно-монтажных работ для ввода завода в эксплуатацию до 2025 года", - сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны Роберт Юксель Йылдырым поблагодарил казахстанских партнеров за оказываемую помощь в реализации проектов и подчеркнул готовность Yildirim Holding на расширение сотрудничества с нашей страной.