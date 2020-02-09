Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Б. Сапарбаева вошли аким Жамбылской области А. Мырзахметов, министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, заместитель председателя ассамблеи народа Казахстана Ж. Туймебаев, депутат мажилиса парламента Ш. Хахазов и председатель общественного объединения "Казахстанское общество дунган" А. Воинце, первые вице-министры финансов, индустрии и инфраструктурного развития, вице-министры информации и общественного развития, национальной экономики, здравоохранения, образования и науки, заместители министров внутренних дел, обороны, генерального прокурора и председателя Комитета национальной безопасности", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Перед комиссией поставлены задачи по установлению причин конфликта, а также обеспечению оперативного решения вопросов социально-экономического и гуманитарного характера.

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