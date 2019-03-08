Спанов возглавил Центр по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Назначен директор Центра по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает Kazakhstan Today.

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова представила сегодня коллективу вновь назначенного директора РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Магбата Спанова, пожелала ему высоких достижений и успехов в работе", - сообщила пресс-служба комитета.

Спанов Магбат Уарысбекович родился в Барнауле (Россия) в 1964 году. Окончил философско-экономический факультет Казахского государственного университета имени С. Кирова.

Работал в различных научных и научно-аналитических организациях, в том числе в Институте экономики академии наук РК, Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК, Институте развития Казахстана (1989-2010); был шеф-редактором трех научных журналов: "Транзитная экономика", "Евразийское сообщество: общество, политика, культура", "Саясат-policy" (1995-2007); членом Ревизионной комиссии по Астане (2011-2013).

Директор Института инновационной экономики при УМБ, профессор университета "Туран", проректор по НИР Университета Международного бизнеса, профессор УМБ и КазНУ имени Аль Фараби. Опубликовал свыше ста научных работ, среди них - монографии, учебные пособия, научные статьи.

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