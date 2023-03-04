Список коррупционных преступлений расширили в Казахстане

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в список коррупционных правонарушений внесли мошенничество, растрату чужого имущества и другие деяния.





Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите" вступит в силу 7 марта.





Теперь в число коррупционных правонарушений попадают присвоение или растрата чужого имущества и мошенничество, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, и сопряжены с использованием им своего служебного положения.





Также ужесточена уголовная ответственность за давление на лиц, подлежащих государственной защите, в частности на тех, кто сообщил о коррупционном правонарушении, или за разглашение информации об их сообщении. Если у информатора возникнет трудовой спор с работодателем, его интересы должен защищать представитель компетентных органов, в которые была предоставлена информация о коррупционном нарушении.





При поступлении на должность в госорганы работодатель обязан проверить, не совершал ли претендент на должность в прошлом коррупционных преступлений.





Также сотрудника госорганов могут освободить от занимаемой должности за несоответствие расходов его доходам.



