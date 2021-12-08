В Актау СПК "Каспий" незаконно предоставлял землю под строительство АГЗС и гипермаркетов

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По информации департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области, в ходе мониторинга по соблюдению законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в деятельности АО СПК "Каспий" установлено, что СПК "Каспий" незаконно были предоставлены земельные участки для строительства и эксплуатации АГЗС, гипермаркета и многоэтажного многоквартирного дома, ведения личного подсобного хозяйства, которые не являются инвестиционными и инновационными проектами и не соответствуют перечню, утверждённому правительством, сообщает издание Лада.
В антимонопольном департаменте также отметили, что в адрес СПК "Каспий" внесён акт антимонопольного реагирования в виде уведомления о прекращении практики незаконного предоставления земельных участков, исполнение которого предусматривает 30 дней.
В случае неисполнения указанного уведомления антимонопольным органом будет назначено расследование. Вместе с тем, учитывая наличие возможного уголовно наказуемого деяния в действиях СПК "Каспий", материалы будут направлены в правоохранительные органы, а именно, в органы прокуратуры, департамент экономических расследований и Антикоррупционную службу", - сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.
Как сообщалось ранее, начато расследование по делу о коррупции в ГНПП "Иле-Алатауский национальный природный парк" по делу о земельных участках, которые были отчуждены районными и сельскими акиматами Карасайского, Талгарского и Енбекшиказахского районов при попустительстве администрации нацпарка.