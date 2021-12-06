Начато расследование по делу о коррупции в Иле-Алатауском нацпарке

Об этом в социальных сетях рассказал казахстанский юрист Бакытжан Базарбек.
Как вам я обещал, что уголовное дело рано или поздно будет возбуждено, и это сделано! Межрегиональным следственным управлением антикоррупционной службы по Алматинской области возбуждено досудебное расследование в отношении должностных лиц ГНПП "Иле-Алатауский национальный природный парк" по вопросам выдачи незаконных согласовании в отчуждений земель, по фактам наличия "темных схем" связанные с заключением договоров по строительству гостевых домов, а также, по фактам хищения бюджетных средств на экопостах", - сообщил Базарбек.
Он уточнил, что "более детальную и точную информацию пресс-служба антикоррупционной службы предоставит СМИ".
Все помнят, как в 2019-2020 годах я провел собственное расследование по фактам незаконного отчуждения земельных участков ГНПП в Талгарском, Енбекшиказахском районах Алматинской области. Для этого пришлось составить реестр 115 кадастровых номеров земельных участков, которые находятся в контуре границ Нацпарка. Мною было подано заявление в департамент по противодействию коррупции по Алматинской области на предмет проведения антикоррупционной проверки и возбуждения досудебного расследования. И помнится, тогда возбуждению досудебного расследования помешало спорное заключение областного управления по контролю за использованием и охраной земель", - добавил юрист.
Базарбек отметил, что на территории нацпарка появились десятки зон с гостевыми домами, которые были возведены напрямую на основе "левых" договоров с администрацией нацпарка."
Есть много примеров строительства на основе договоров с нацпарком без соответствующих разрешительных документов, проектов на строительство и требуемых экологических мероприятий в рамках проектов. После изучения базы АИС ГЗК, а также, материалов, представленных филиалами земельного кадастра НАО, выяснилось, что на прекрасных горных склонах территории нацпарка появились земельные участки с кадастровыми номерами, которые числятся как посторонние землепользователи, но указанные участки были отчуждены районными и сельскими акиматами Карасайского, Талгарского и Енбекшиказахского районов при попустительстве администрации нацпарка. Другими словами, в контуре границ нацпарка после 2003 года появились земельные участки, оценка законности предоставления которых до сих пор не дана прокуратурой и уполномоченным органом по контролю за использованием и охраной земель, и не оспорены нацпарком в судебном порядке", - отметил он.
Вместе с тем, добавил он, несмотря на то, что не удалось возбудить уголовное дело, по итогам общественного резонанса под руководством НАО "Правительство для граждан" была создана рабочая группа, в ходе работы которой управлением земельной инспекции по Алматинской области истребованы и изучены более 115 кадастровых дел на 115 земельных участков в контуре границ ГНПП "Иле-Алатауский государственный природный парк".
Юрист подчеркнул, что все указанные материалы он в ближайшее время передаст в антикоррупционную службу.
В марте 2021 года стало известно о том, что был отменен тендер по передаче 18,8 гектара земель Иле-Алатауского нацпарка частникам. В феврале 2021 года были проведены общественные слушания по рассмотрению Генерального плана развития инфраструктуры экологического туризма в Иле-Алатауском национальном парке. Протокол общественных слушаний по итогам был размещен на сайте Иле-Алатауского нацпарка и на сайтах управлений туризма Алматы и Алматинской области. Проект тендерной и конкурсной документации, согласно правилам осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, также был размещен на интернет-ресурсе нацпарка.