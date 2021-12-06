Начато расследование по делу о коррупции в Иле-Алатауском нацпарке

ТАЛДЫКОРГАН. 5 ДЕКАБРЯ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев считает обязательным открыть дорогу в районе рынка "Алтын орда", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бозумбаев совершил рабочий визит в Карасайский район и ознакомился с ходом строительства участка автомобильной дороги Алматы - Бишкек в районе рынка "Алтын орда" и развязок Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), примыкающих к населенным пунктам области, а также прямых путепроводов.

Аким региона внес ряд предложений: так, участок дороги Алматы - Бишкек в районе рынка "Алтын орда" будет введен во временную эксплуатацию с нижним неровным слоем асфальтового покрытия. Бозумбаев потребовал запустить дорогу в течение месяца, а финишный слой асфальта положить весной. Он поручил руководителю филиала провести широкую разъяснительную работу среди населения. Также аким области предложил построить пятиполосную дорогу вплоть до БАКАД.

Акиму также представили проект строительства БАКАД. Бозумбаев подчеркнул, что скоро все вопросы по этому проекту планируется подробно обсудить на совещании под его председательством с участием заказчиков строительства, представителей подрядных организаций, акимами Илийского, Жамбылского и Талгарского районов.

Канат Бозумбаев встретился с руководством ТОО "Kagazy Recycling". Жители жилого комплекса "Асыл Арман" постоянно жалуются на неприятный запах с полей фильтрации этой компании. Представитель компании рассказал, что в день предприятие использует 1800 кубометров воды, из них 40% проходит через установленные очистные сооружения и используется вновь, а 60% сбрасывается. В ответ аким заявил, что современные технологии позволяют все 100% используемой воды очистить и вновь использовать.

Вам нужно приобрести необходимые фильтры высокого уровня очистки воды. Конечно, это требует затрат. Поэтому вносите свои предложения, чтобы мы могли продумать возможность поддержки. Этот вопрос будет всесторонне изучен, так как важно качественно решить проблему с неприятным запахом, которая беспокоит население", - подчеркнул аким Алматинской области.

Бозумбаев также посетил научно-производственное предприятие "Антиген", где ему рассказали о новых фактах производства отечественных вакцин. По словам директора Нурлана Ахметсадыкова, предприятие, действующее с 1988 года, занималось исследованиями в области ветеринарии, а последние пару лет стало активно работать в сфере медицины.

В августе текущего года завод в тестовом режиме запустил линию по производству вакцины против коронавируса QazVac, было разлито 300 тысяч доз вакцины валидационной серии. Через СПК "Жетысу" за счет средств местного бюджета было закуплено оборудование из Германии, Италии и Китая на общую сумму 420 миллионов тенге. Теперь "Антиген" предлагает проект по производству 4 видов вакцин против иных заболеваний. Бозумбаев выразил готовность к сотрудничеству.