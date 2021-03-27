Отменен тендер по передаче 18,8 гектара земель Иле-Алатауского нацпарка частникам

АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Комитет лесного хозяйства и животного мира сообщил об отмене тендера и конкурса по предоставлению участков Иле-Алатауского государственного национального природного парка в долгосрочное пользование сроком до 25 лет и краткосрочного пользования сроком до 5 лет для осуществления туристской и рекреационной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, причиной отмены стали технические ошибки, связанные с некорректным выставлением даты предстоящего тендера и конкурса.

В феврале 2021 года были проведены общественные слушания по рассмотрению Генерального плана развития инфраструктуры экологического туризма в Иле-Алатауском национальном парке. Протокол общественных слушаний по итогам был размещен на сайте Иле-Алатауского нацпарка и на сайтах управлений туризма Алматы и Алматинской области. Проект тендерной и конкурсной документации, согласно правилам осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, также был размещен на интернет-ресурсе нацпарка.

В ближайшее время ГНПП "Иле-Алатау" будет проводить разъяснительную работу и общественные обсуждения тендера и конкурса. В том числе, для обеспечения прозрачности принимаемых решений будут проведены заседания Общественного совета нацпарка.

Ранее сообщалось , что Иле-Алатауский государственный национальный природный парк объявил тендер, по результатам которого в долгосрочное пользование частникам будет передано 188 гектаров земли.

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