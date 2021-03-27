Иле-Алатауский нацпарк объявил тендер: 18,8 гектара земли передадут в пользование частникам

Республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" объявило о проведении тендера и конкурса по предоставлению участков Национального парка на долгосрочное пользование сроком до 25 лет и краткосрочного пользования сроком до 5 лет для осуществления туристской и рекреационной деятельности, сообщается на официальном сайте Нацпарка.
В общей сложности в частные руки будет передано 35 участков общей площадью 187,7 гектара. По девяти лотам участки будут переданы в долгосрочное пользование сроком до 25 лет, по 26 и краткосрочное пользование сроком до пяти лет (26 лотов) для туристской и рекреационной деятельности.
В Нацпарке планируют построить горнолыжный курорт, экоотель (оздоровительный комплекс), детский лагерь, туристические и оздоровительные комплексы, палаточные лагеря и объекты общественного питания.
Ранее, экоактивисты выступили против государственно-частного партнерства на охраняемых природных территориях. Жителей города возмущают факты вырубки деревьев при строительстве плотины в ущелье Аюсай. Выяснилось, что при строительстве плотины было вырублено более 1100 деревьев и 3700 кустарников. За нарушение правил содержания зеленых насаждений организация, проводившая работы, обязана будет высадить 23 780 зеленых насаждений.
В акимате Алматы отмечают, что строительство селезадерживающего сооружения бассейна реки Улкен Алматы и бассейна реки Аксай в ущелье Аюсай вызвано необходимостью, поскольку селевому риску подвержены около 300 объектов социального и производственного значения, а также жилые дома, где проживают 30 тыс. человек. Бассейн реки Аксай не имеет никакого селезадерживающие сооружения.
Стоит напомнить, что эксперты на протяжении ряда лет предупреждают: вырубка деревьев и застройка предгорий как раз и усиливает селепроявления, потопы и прочие стихийные явления. Город стал хронически страдать от затоплений во время снеготаяния и дождей, так как место деревьев в предгорьях, удерживающих воду, заняли строения и бетонированные дорожки.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства