Иле-Алатауский нацпарк объявил тендер: 18,8 гектара земли передадут в пользование частникам

АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Иле-Алатауский государственный национальный природный парк объявил тендер, по результатам которого в долгосрочное пользование частникам будет передано 188 гектаров земли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" объявило о проведении тендера и конкурса по предоставлению участков Национального парка на долгосрочное пользование сроком до 25 лет и краткосрочного пользования сроком до 5 лет для осуществления туристской и рекреационной деятельности, сообщается на официальном сайте Нацпарка

В общей сложности в частные руки будет передано 35 участков общей площадью 187,7 гектара. По девяти лотам участки будут переданы в долгосрочное пользование сроком до 25 лет, по 26 и краткосрочное пользование сроком до пяти лет (26 лотов) для туристской и рекреационной деятельности.

В Нацпарке планируют построить горнолыжный курорт, экоотель (оздоровительный комплекс), детский лагерь, туристические и оздоровительные комплексы, палаточные лагеря и объекты общественного питания.

В акимате Алматы отмечают, что строительство селезадерживающего сооружения бассейна реки Улкен Алматы и бассейна реки Аксай в ущелье Аюсай вызвано необходимостью, поскольку селевому риску подвержены около 300 объектов социального и производственного значения, а также жилые дома, где проживают 30 тыс. человек. Бассейн реки Аксай не имеет никакого селезадерживающие сооружения.

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