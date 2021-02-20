При строительстве плотины в Аюсае вырубили около 5 тыс. деревьев и кустарников

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В горах Алматы при строительстве плотины в ущелье Аюсай было вырублено более 1100 деревьев и 3700 кустарников. По информации управления зеленой экономики, разрешение на снос насаждений не выдавалось, то есть деревья были вырублены незаконно, передает Kazakhstan Today.

В данный момент управление зеленой экономики проводит расследование и по завершении сообщит об итогах, пишет inAlmaty.kz

По предварительным данным, на территории общей площадью 32 тыс. квадратных метров было вырублено:

1000 деревьев березы и тополя;

136 деревьев березы, тополя, ивы, яблони;

30 деревьев боярышника, яблони и ивы;

23 дерева березы, ивы, боярышника, яблони и тополя;

2180 кустарников облепихи и ивы;

900 кустарников облепихи, розы и барбариса;

460 кустарников розы, облепихи, барбариса;

160 кустов облепихи.

За нарушение правил содержания зеленых насаждений организация, проводившая работы, обязана будет высадить 23 780 зеленых насаждений.

В управлении также отмечают, что строительство селезадерживающего сооружения бассейна реки Улкен Алматы и бассейна реки Аксай в ущелье Аюсай вызвано необходимостью, поскольку селевому риску подвержены около 300 объектов социального и производственного значения, а также жилые дома, где проживают 30 тыс. человек. Бассейн реки Аксай не имеет никакого селезадерживающие сооружения.

Стоит напомнить, что эксперты на протяжении ряда лет предупреждают: вырубка деревьев и застройка предгорий как раз и усиливает селепроявления, потопы и прочие стихийные явления. Город стал хронически страдать от затоплений во время снеготаяния и дождей, так как место деревьев в предгорьях, удерживающих воду, заняли строения и бетонированные дорожки.

Вырубку деревьев в ущелье также прокомментировала пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Все, что происходит, это неправильно. Безусловно, плотины нужны, так как это касается безопасности граждан. Однако все должно быть сделано с учетом НЕнанесения вреда природе! Поддерживаю позицию экоактивиста Тимура Елеусизова, он поднял очень важную проблему. Да, по постановлению правительства эти земли Иле-Алатауского национального парка переведены в запас. Но ведь это не значит, что теперь все здоровые и растущие зеленые насаждения нужно вот так, в таком количестве уничтожать! Всегда есть разумное решение. Их можно было пересадить, тем самым сохранив их", - написала она в Facebook .

Ранее алматинцы возмутились голыми горами и массовой вывозкой древесины из Аксайского ущелья.

За 1,5 часа проехали две грузовые машины, которые я не успела заснять, и еще четыре, которые попали на камеру моего телефона. Итог: шесть груженых машин за 1,5 часа в горах. Мы проехали до лесничьего хозяйства и увидели, куда съезжаются все эти машины. Получается, пилят заповедную зону", - сообщили местные жители в соцсетях.

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