Голые горы: Алматинцы возмущены вырубкой леса в Аксайском ущелье

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Жители Алматы возмутились вывозом древесины с территории Аксайского ущелья, передает Kazakhstan Today.

По словам очевидцев, утром 6 февраля из Аксайского ущелья, которое находится на территории Иле-Алатауского национального парка, грузовые машины вывозили древесину.

За 1,5 часа проехали две грузовые машины, которые я не успела заснять, и еще четыре, которые попали на камеру моего телефона. Итог шесть груженых машин, за 1,5 часа в горах. Мы проехали до лесничьего хозяйства и увидели, куда съезжаются все эти машины. Получается, пилят заповедную зону", - отметила автор видео .

По ее словам, чтобы вырастить ель такого размера, как была в одном из грузовиков, понадобится 100 лет.

Получается, нашему будущему поколению просто достанутся голые горы", - написала автор видеоролика.





Как сообщили порталу inform.kz в Иле-Алатауском нацпарке, лес рубят для строительства селезащитной плотины на реке Аксай согласно постановлению правительства РК о переводе земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса. Согласно документу, 49,7306 гектара переведены из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса для строительства селезащитных плотин. Также для строительства селезащитной плотины на реке Аксай отведено 16,13 гектара земли.

В постановлении имеется пункт о возмещении дохода в республиканский бюджет потерь лесохозяйственного производства и принятия мер по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс национального парка.

Расчет возмещения потерь и убытков лесохозяйственного производства по ставкам платы при наличии древесины объемом 887,82 кубических метров осуществлен по таксационным описаниям на основании материалов лесоустройства 2014 года, исходя из средней высоты и диаметра деревьев, произрастающих в лесу. В данное время ведутся работы по строительству плотины (расчистки площади от деревьев, вывозка веток и корней, выравнивание территории и так далее)", - добавили в Нацпарке.

Срубленный лес с Аксайского ущелья вывозится в центральный деревообрабатывающий цех (ДОЦ) национального парка. На сегодняшний день фактический поступило 396,7 кубических метров древесины, говорится в сообщении.

Ранее представитель подрядной организации ТОО "Курылыс-2" Арман Ахметов рассказал подробности о вырубке зеленых насаждений при строительстве селезадерживающей плотины в верховьях реки Улкен в Бостандыкском районе Алматы.

По его словам, изначально территория под строительство селезадерживающей плотины относилась к Иле-Алатаускому национальному парку, но в мае 2019 года на основании постановления правительства Казахстана "О передаче земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса" за подписью премьер-министра Аскара Мамина участок Иле-Алатауского национального парка был передан Бостандыкскому району Алматы.

В постановлении четко указано: "Принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс национального парка", - пояснил он.

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