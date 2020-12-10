Экоактивисты выступили против государственно-частного партнерства на охраняемых природных территориях

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Экологическая общественность выступает против внесения поправок в постановление правительства о государственно-частном партнерстве на особо охраняемых природных территориях страны, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с действующим законодательством - постановлением правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года №710 "Об утверждении перечня объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию", ООПТ являются одним из объектов, на которых не может реализовываться государственно-частное партнерство (далее ГЧП). Сейчас Министерство экологии под призывом развивать экотуризм пытается разрешить заключение долгосрочных ГЧП-контрактов, создавая базу для фактического узаконения внешнего управления национальными парками страны", - говорится в пресс-релизе по итогам брифинга экологической общественности РК.

По словам экоактивистов, "сама идея о применении механизма ГЧП на ООПТ противоречит принципам экологического законодательства Республики Казахстан". В пункте 15 статьи 5 Экологического кодекса говорится о "презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательности оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения при принятии решений о ее осуществлении".

Они рассказали, что, согласно многолетним исследованиям Bankwatch Network, проекты ГЧП зачастую являются не результатом полного и систематического анализа, а "сочетанием неумелого планирования, злоупотребления административным ресурсом и продвижения личных интересов. Серьёзной проблемой ГЧП является коррупция, а процесс проведения тендеров не всегда оказывается удовлетворительным. Слепое перенесение чужого опыта реализации концессий в США на нашу почву, без учета высокого уровня коррупции, неудовлетворительного законодательства, массового нарушения законов, низкого уровня специалистов принесет горькие плоды".

Отсутствие внятной экологической политики и политики в области развития особо охраняемых природных территорий уже привело к тому, что они стали объектом всевозможных коммерческих манипуляций, не связанных с их целями и задачами", - говорится в релизе.

Под предлогом поддержки бизнеса и развития экологического туризма начался очередной этап расхищения государственных земель и бюджета, заявляют защитники природы.

Ни чиновники разного уровня, ни бизнесмены не рассматривают ООПТ как стратегические факторы (объекты), вносящие решающий вклад в смягчение последствий климатических изменений, поддерживающие биологическое разнообразие, сохраняющие водные ресурсы, содействующие укреплению экологической безопасности. Изменения, которые предлагают внести в перечень объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, не учитывают международные обязательства, которые принял Казахстан", - считают защитники они.

В настоящее время, отмечают экоактивисты, во многих ООПТ Республики Казахстан "даже опытные юристы и сотрудники правоохранительных органов, которые выезжают на рейды, не могут установить, кто фактически владеет тем или иным участков, его границы и целевое пользование".

Происходят постоянные скандалы и судебные тяжбы по объектам, ранее переданным в долгосрочную аренду, которые показывают, что система регулирования осуществления туристско-рекреационной деятельности требует значительных реформ и эти реформы должны быть прозрачны и широко обсуждаться и проходить экспертизу на соответствие международным соглашениям в области развития ООПТ и сохранения биоразнообразия. Мы не видим основания и возможности того, как на данном слабом фундаменте вводить новый инструмент управления территориями и инвестирования", - заявляют участники брифинга.

По их словам, при внедрении режима ГЧП усиливается законодательная защита интересов инвесторов, в том числе от одностороннего прекращения концессионного договора по инициативе государства и в случаях изменения законодательства.

Но кто защитит наши ландшафты, при необходимости усиления охранного статуса или права граждан на чистую окружающую среду без заборов и частных владений на территории ООПТ?" - задаются вопросом защитники природы.

Экологическая общественность выступает против внесения поправок в постановление правительства о передаче ООПТ в ГЧП. Основная роль ООПТ, для которой они создавались, - это сохранение биоразнообразия и уникальных ландшафтов, и именно она должна быть приоритетной при принятии любых решений об использовании ресурсов этих территорий. Мы считаем, что ООПТ являются стратегическими объектами республики, которые должны оставаться в управлении государственных органов! Мы призываем всех проявить гражданскую позицию и выразить свое мнение! Важно написать свое мнение через официальный портал - электронное правительство по ссылке. https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=5740252 где до 20 декабря открыто публичное обсуждение документа", - говорится в сообщении.





Напомним, в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка общей площадью 1002 гектара были переведены в категорию земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства горнолыжного курорта Кок Жайляу. С началом обсуждения строительства курорта стартовала масштабная общественная кампания в защиту урочища Кок Жайляу. В апреле 2019 года аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". А в октябре 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев полностью запретил строительство горнолыжного курорта. Прокуратура возобновила расследование о расходовании средств при строительстве Кок Жайляу

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