28.02.2024, 10:00 10361
Видео мелеющего Каспия появилось в Сети
Фото: скриншоты из видео
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Актау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Блогер и общественник Нуркен Тажибай поделился в Instagram видео обмелевшего берега Каспийского моря.
Наше море ушло дальше, чем в прошлом году. Каспий стремительно мелеет", - написал он.
Пользователи Instagram оставили комментарии под постом:
Это уже попахивает катастрофой";
Очень страшно и больно смотреть, как наш Каспий уходит... Особенно нам, кто тут родился...";
Это действительно ЭКОКАТАСТРОФА! ВОТ ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ!!!".
Как сообщалось ранее, состояние Каспийского моря напугало экологов. Они считают, что только совместными усилиями Казахстана и России можно решить проблему обмеления Каспия.
Правительство РК утвердило создание научно-исследовательского института Каспийского моря.
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29.02.2024, 10:20 441
Казахстан призывает страны ШОС объединить усилия для решения вопросов экологической безопасности
Казахстанское председательство активно продвигает "Год экологии ШОС"
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Пекин. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества состоялся круглый стол на тему "Экологическая безопасность в государствах-членах ШОС", что фактически является стартом для "Года экологии ШОС". Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев направил участникам мероприятия видеообращение, в котором рассказал о главных приоритетах Казахстана в сфере экологии, а также планах по осуществлению охраны окружающей среды в стране.
Ошурбаев подчеркнул, что природные катаклизмы не признают границ и для всех стран ШОС присущи аналогичные экологические проблемы, поэтому Казахстан призывает объединить усилия ШОС, включая стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, для решения вопросов экологической безопасности.
Заместитель директора департамента международного сотрудничества Министерства экологии и окружающей среды КНР Цуй Даньдань в своей речи выразила готовность Китая работать со всеми странами над созданием фундамента экологической цивилизации на основе солидарности и сотрудничества, а также вносить позитивный вклад в поддержание глобальной и региональной экологической безопасности.
Заместитель Генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн сообщил, что круглый стол проводится в рамках Совместного плана мероприятий на период казахстанского председательства в ШОС в 2023-2024 годах, и выразил уверенность, что он внесет вклад в продвижение экологической повестки организации, в том числе в рамках объявленного в 2024 году "Года экологии ШОС". Кроме того, он сообщил, что в настоящее время проводится работа по субстантивному наполнению экологической повестки организации, ее обогащению продуктивным и качественным контентом.
Советник департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН в Китае Марина Лоран отметила своевременность проведения круглого стола, посвященного экологической безопасности в государствах-членах ШОС.
В рамках круглого стола по тематике мероприятия также выступили постоянные представители государств-членов ШОС, руководство Всекитайской федерации охраны окружающей среды и компании, реализующие экологические проекты в различных странах ШОС.
23.02.2024, 16:15 42246
Разрешить любительскую охоту на сайгаков планируют в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в сентябре планируют разрешить любительскую охоту на сайгаков, сообщил в кулуарах сената министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По словам Нысанбаева, спортивная охота на сайгаков может быть открыта с 1 сентября текущего года. При этом он отметил, что данный вопрос обсуждался с общественностью и охотничьими хозяйствами.
Глава Минэкологии добавил, что учет животных будет проводиться в мае и в середине года, тогда станет известна численность животных для охоты.
Ранее сообщалось, что отстрел сайгаков временно приостановлен в Казахстане.
Напомним, осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
20.02.2024, 08:06 68261
"Роснефть" запускает новую программу по сохранению видов - биоиндикаторов арктических экосистем
Фото: Роснефть
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Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках международной выставки-форума "Россия" представители российской компании "Роснефть" совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова презентовали новую программу по изучению и сохранению видов - биоиндикаторов арктических экосистем.
Как стало известно, для реализации данной программы на 2024-2027 годы компанией запланировано проведение исследований популяций белого медведя и дикого северного оленя в Красноярском крае, составление карт экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря, а также оценка условий обитания ценных видов рыб в устье Енисея.
Это позволит актуализировать имеющиеся данные о видах-биоиндикаторах для планирования природоохранных мероприятий", - сообщили специалисты.
Подчеркивается, что программа даст возможность впервые провести авиаучет белых медведей для оценки состояния карской субпопуляции, данных о которой у научного мира на текущий момент нет.
Новый четырехлетний цикл работ предлагает новые методы и цели исследований, а также обещает уникальные результаты. В рамках авиаучета карской популяции белого медведя запланирована съемка в видимом и инфракрасном диапазонах и обработка снимков с помощью предобученных нейросетей. Мы планируем использовать искусственный интеллект, чтобы значительно ускорить обработку данных, так как новый авиаучет - это минимум 2 миллиона изображений", - рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали.
Ученые также опробуют прототип новейшего спутникового передатчика, предназначенного для отслеживания перемещений медведей, их активности и сезонной миграции.
Кроме того, на Западном Таймыре впервые будет проводиться мониторинг диких северных оленей. По словам директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Сергея Найденко, в условиях глобального потепления и изменения климата в Арктике поведение животных постоянно меняется. Ученые отслеживают эти изменения, чтобы полнее понимать происходящие в регионе процессы. На основе различных показателей состояния популяции оленей будут сделаны выводы об экологических процессах, идущих в регионе, и их влиянии на местную природу.
Ученые также построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря.
Это позволит разработать меры по защите наиболее важных сред обитания краснокнижных и ценных видов птиц. При выполнении облетов будет задействован самолет-лаборатория со специальным оснащением, способный работать в сложных условиях арктического региона. Общая продолжительность маршрута составит более 1200 километров.
Также в рамках программы исследователи проверят условия обитания и состояние популяций краснокнижных и ценных видов рыб в устье Енисея. После этого будут разработаны рекомендации по их защите и сохранению. В работах будет задействована различная техника: катера, суда класса "река-море" и судно на воздушной подушке. Общая протяженность зоны проведения исследования, включая притоки Енисея, составит порядка 280 километров.
Роснефть" с 2020 года в рамках нацпроекта "Экология" реализует корпоративную программу по изучению ключевых видов - биоиндикаторов устойчивого состояния арктических экосистем: занесенных в Красную книгу России белого медведя, атлантического моржа и белой чайки, а также дикого северного оленя.
Результаты работ в рамках программы помогли актуализировать и значительно пополнить массив данных о состоянии популяций, путях миграции и генетическом разнообразии исследуемых видов-индикаторов. В экспедиционных и камеральных исследованиях, организованных "Роснефтью", задействованы специалисты ведущих научных и проектных организаций России. В ходе совместных проектов восполняется недостаток данных о состоянии популяций изучаемых животных, разрабатываются программы мониторинга и мероприятия по сохранению видов, отметили в компании.
19.02.2024, 14:20 74416
Крупнейшая утечка метана на Каратуруне: добывающую компанию ждет многомиллионный штраф
Фото: gov.kz
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Актау. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом экологии по Мангистауской области завершена внеплановая проверка в отношении ТОО "Бузачи нефть" по факту горения скважины на месторождении Каратурун, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана.
Как напомнили в ведомстве, возгорание природного газа произошло 9 июня 2023 года при поднятии бурильной трубы на скважине № 303. Горение продолжалось 200 дней.
Специалистами департамента экологии неоднократно проводились замеры атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ, результаты которых показали превышения загрязняющих веществ, в том числе по метану", - отметили в пресс-службе.
25 декабря 2023 года горение на скважине было потушено.
В январе текущего года экологи провели внеплановую проверку, которая выявила нарушения требований экологического законодательства. В частности, были выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам - на 168,13 мг/кг.
Также выяснилось, что, согласно выданному разрешению, бурение скважины должно было начаться в 2024 году, однако началось в мае 2023 года.
По итогам проверки предприятию выдано предписание о необходимости разработки программы ремедиации по устранению причиненного экологического ущерба, а также соблюдению нормативов эмиссий в окружающую среду. Составлено 4 административных протокола. По предварительным расчетам, штраф составит более 350 млн тенге", - добавили в Минэкологии.
Между тем ВВС приводит исследования международных экспертов, согласно которым утечка метана составила 127 тысяч тонн. Они сопоставили эти объемы с выхлопами более чем 717 тыс. бензиновых автомобилей за год.
Сотрудники политехнического университета Валенсии назвали данную утечку газа второй по величине после взрывов на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в сентябре 2022 года. Тогда утечка метана в атмосферу достигла 230 тыс. тонн.
19.02.2024, 11:11 75866
"Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области компанию "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы, сообщает пресс-служба Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Установлено, что в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений происходят многочисленные изливы в реку Ульба. По итогам внеплановой проверки на ТОО "Казцинк" наложен административный штраф в размере 50 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в ходе проведения внеплановой проверки отобранные пробы сточных вод показали превышение марганца в 4,5 раза.
Ранее предприятие в Талдыкоргане оштрафовали более чем на 2 млрд тенге. Штраф был выписан за превышение лимитов накопления отходов и выбросов эмиссий в окружающую среду.
12.02.2024, 14:08 129721
Отстрел сайгаков временно приостановлен в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 10 февраля приостановили отстрел сайги. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
Отстрел сайгаков остановлен после консультаций и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами. Плюс к этому в зимнее время возникли трудности по передвижению в степи. Поэтому с 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайгаков", - сообщил глава Минэкологии.
При этом, отметил министр, "скрупулезный детальный учет" с учетом прошлогоднего окота будет проведен в мае. По прогнозам, численность сайгаков вырастет еще на 40%.
На момент окота, с учетом прошлогоднего окота, популяция составит примерно 2,5-2,6 млн голов. Плюс мы ожидаем, что даже с учетом пессимистического прогноза по окоту - это 30%, то мы будем иметь еще плюс около 700-750 тыс. голов", - сообщил министр.
Учитывая сегодняшнюю ситуацию и резкий рост уральской популяции, емкость пастбищ не позволяет иметь такое количество сайги, заявил Ерлан Нысанбаев.
По его словам, в советское время поголовье сайги не превышало 280-300 тыс. Работа по регулированию популяции животных продолжится в следующем году на основании биообоснования, заключил глава Минэкологии.
Напомним, осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
12.02.2024, 13:44 129141
Строительство на водных объектах или в водоохранных зонах запретят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации внесло на рассмотрение в мажилис проект нового Водного кодекса.
Это фундаментальный документ, который содержит ряд масштабных нововведений и позволит актуализировать водное законодательство Казахстана", - говорится в информации ведомства.
Цель нового кодекса - достижение и поддержание безопасного уровня использования воды, позволяющего обеспечивать устойчивое развитие экономики, улучшать жизненные условия граждан и беречь окружающую среду. В отличие от действующего документа, где вода - это средство достижения экономической выгоды.
Крайне важную роль в новом Водном кодексе играет экономия воды. К примеру, водопользователи обязаны рационально использовать водные ресурсы, принимать меры по внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды, а также не допускать использования питьевых подземных вод не по назначению. А организации, не имеющие систем повторного использования воды, обязаны предоставить план перехода к таким системам. Речь идет о сферах сельского хозяйства и промышленности", - сообщает министерство.
Какие еще существенные изменения появились в документе:
- господдержка в виде субсидий и пониженных тарифов за услуги по подаче воды в зависимости от степени внедрения технологий водосбережения в сельском хозяйстве и промышленности;
- ужесточение ответственности за нарушения в водной сфере на законодательном уровне;
- требования по улучшению качества питьевой воды;
- расширилась глава, посвященная водоснабжению и водоотведению населенных пунктов;
- добавлен порядок технического аудита централизованных систем водоснабжения;
- внесены правила разработки планов развития систем водоснабжения и водоотведения;
- на водных объектах запрещено проведение операций по недропользованию, кроме разведки или добычи углеводородов в Каспийском море, а также добычи соли и лечебных грязей;
- ужесточены требования к охране водных объектов и т.д.
Новый Водный кодекс отражает стремление нашей страны к балансу между эффективным использованием воды и ее сохранением для будущих поколений", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Напомним, в минувшем году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
12.02.2024, 11:40 131321
От 600 до 800 лесных пожаров происходит ежегодно в Казахстане - депутат
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ежегодно на территории государственного лесного фонда фиксируется от 600 до 800 случаев лесных пожаров, сообщил на правительственном часе в мажилисе вице-спикер палаты Альберт Рау.
Помимо огромного экономического ущерба лесные пожары создают угрозу жизни и здоровью населения, отметил депутат.
Только за последние 5 лет зарегистрировали более 3000 случаев лесных пожаров общей площадью 610 тысяч гектаров леса. Динамика впечатляет. Для страны, у которой лесистость 5%, потеря каждого дерева - это маленькая трагедия. А большая трагедия - это пожар в государственном лесном природном резервате "Семей орманы" в июне прошлого года, который уничтожил 60 тысяч гектаров леса, а при его устранении погибли 15 человек", - подчеркнул Рау.
Он напомнил слова президента Токаева на заседании оперативного штаба в Абайской области о накопленных в этой сфере нерешенных проблемах, в частности профессиональной халатности и абсолютном равнодушии чиновников к судьбам людей.
Также Рау выразил мнение, что в первую очередь необходимо работать над предотвращением таких масштабных бедствий. А при возникновении ЧС все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне.
Депутаты мажилиса хотят понять, какая работа проводится государственными органами по исполнению поручений президента, как внедряются новые технологии, средства по профилактике и борьбе с лесными пожарами", - обратился депутат к членам правительства.
Напомним, в июне прошлого года в Батпаевском лесничестве лесного резервата "Семей орманы" в Бородулихинском районе Абайской области произошел масштабный пожар, уничтоживший уникальную экосистему и унесший жизни 15 человек. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура. После масштабной трагедии президент снял с должности министра по ЧС Юрия Ильина и назначил на этот пост Сырыма Шарипханова. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия.
По данным Генпрокуратуры РК, за 5 лет лесные пожары в Казахстане нанесли ущерб в 30 млрд тенге.
В феврале этого года Министерство экологии утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?