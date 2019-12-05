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Справку 086/у можно будет получить онлайн

04.12.2019, 20:22 7723
Нур-Султан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Справку 086/у можно будет получить онлайн, передает Kazakhstan Today.
 
"По результатам брейсторминга мы рекомендовали 15 госуслуг автоматизировать, 13 - исключить, а по 9 выявили возможности для упрощения бизнес-процессов. В числе автоматизируемых услуг и справка 086/у. Она, бесспорно, одна из самых востребованных и часто запрашиваемых, потому ее перевод в онлайн очень важен для граждан, а значит, и для нас. Механизм мы предлагаем следующий. На основании медосмотра человек будет получать эту справку на портале eGov. То есть пользователь с легкостью сможет ее скачать из своего личного кабинета или с приложения eGov mobile в течение года после медосмотра", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.
 
Он отметил, что такая автоматизация и упрощение процедур - это один из главных месседжей, утвержденных недавно президентом поправок в закон о госуслугах. "Именно в этом законе внедрены такие понятия, как "проактивное" и "композитное" оказание государственных услуг. Это подход, когда государство само предлагает гражданину получить услугу, а еще позволяет получить целый ряд сопутствующих услуг, написав лишь одно заявление. И это, кстати, только часть нововведений. Вообще же закон позволит нам сократить более 90 документов, оптимизировать 124 госуслуги, уменьшить сроки оказания по ним на 178 дней, а 82 госуслуги будут оказываться проактивно или композитно", - проинформировал министр, отметив, что для того, чтобы этот закон начал работать в полную силу, со всеми его новшествами, теперь должно быть принято около 400 нормативных документов. 
 

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