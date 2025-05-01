30.04.2025, 15:46 65146
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов на майские праздники
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О работе ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни мая сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
Нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 1, 7 и 9 мая.
Субботние дни, 3 и 10 мая, будут рабочими для дежурных ЦОНов и спецЦОНов.
ЦОНы будут обслуживать посетителей до 13.00, в спецЦОНах прием заявлений будет осуществляться до 12.00, выдача документов - до 13.00.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
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01.05.2025, 16:49 3386
Распространение саранчовых вредителей прогнозируют на площади 2,1 млн га в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,1 млн га - это на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
В химических обработках планируется задействовать 443 единицы опрыскивающей техники и 46 дронов. На местах организованы оперативные штабы, утверждены планы мероприятий и Дорожные карты по координации работ и обеспечению оперативного реагирования на угрозу распространения вредителей", - отметили в МСХ РК.
По данным ведомства, с целью недопущения распространения стадных саранчовых вредителей в Жамбылской и Туркестанской областях проводятся активные фитосанитарные мероприятия. Обследовано 907,09 тыс. га, в том числе с использованием 7 дронов. Заселенная площадь составила 456 тыс. га, из которых 354 тыс. га превышают экономический порог вредоносности.
На сегодняшний день обработано 348 тыс. га, в том числе в Жамбылской области - 14 тыс. га, в Туркестанской области - 335 тыс. га.
Для своевременного и эффективного проведения защитных мероприятий задействованы 207 единиц наземной опрыскивающей техники, 5 самолетов, 8 дронов, а также более 1000 специалистов-обследователей. Обработка проводится в оптимальные агротехнические сроки с высокой биологической эффективностью.
01.05.2025, 13:31 11756
Казахстан вводит золотую визу
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства, сообщили в пресс-службе МИД.
Иностранные граждане, инвестировавшие не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности.
Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача "золотых виз" создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей", - добавили в МИД.
01.05.2025, 08:36 23701
Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства народа
Фото: Акорда
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акорда опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Праздником единства народа Казахстана.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием. Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов", - говорится в поздравлении.
Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана - уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан.
Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ. Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия. Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана. Желаю всем мира, добра и благополучия!" - отметил президент.
01.05.2025, 08:31 25011
В Казахстане отмечают День единства народа
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1 мая отмечается День единства народа - праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана.
Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.
По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
На сегодня численность населения Казахстана составляет более 20,3 млн человек. Из них 71,3% - казахи, доля русского населения - 14,6%, узбеков - 3,3%, украинцев - 1,8%, уйгуров - 1,5%, немцев - 1,1%, татар - 1%, азербайджанцев - 0,7%, корейцев - 0,6% и другие национальности.
Каждый год 1 мая в городах и селах республики проходят праздничные гулянья, концерты, спортивные состязания, люди ходят в гости и накрывают дастархан. За эти годы праздник стал доброй традицией, объединяющей всех казахстанцев.
1 Мая отмечают в странах бывшего СССР, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Он известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
В советское время этот праздник по дате его проведения был красным днем календаря и назывался 1 Мая, или Первомай.
30.04.2025, 20:33 49616
В Минздраве РК пояснили, почему ряд препаратов исключили из перечня бесплатных
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 30 апреля, в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, почему было решено исключить ряд препаратов из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, сообщает Zakon.kz.
Глава ведомства отметила, что эта программа направлена на обеспечение лекарствами пациентов с заболеваниями, которые несут высокую угрозу по их инвалидизации.
Вместе с тем, что мы ввели в этот список препараты, которые востребованы населением", - добавила министр здравоохранения.
Исключенные же из перечня лекарства, по ее словам, не были востребованы. Также Акмарал Альназарова добавила, что со стороны министерства была проведена тщательная работа и по вопросам доступности этих препаратов. В ведомстве полностью исключают ухудшение состояния здоровья в случае их исключения из перечня.
Напомним, 30 апреля мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования. Законопроектом предлагается создание единого пакета медицинской помощи за счет разграничения видов медицинских услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС. В частности, Министерство здравоохранения получит компетенцию по определению перечня заболеваний, по которым медпомощь будет оказываться в рамках ГОБМП.
30.04.2025, 17:30 57836
Активы на более чем $670 млн вернули в Казахстан из-за рубежа
Фото: pexels.com
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконные активы на $670,5 млн вернули в Казахстан из-за рубежа, сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
С 2022 года по настоящее время Антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1,13 трлн тенге. Немалая доля активов возвращена из-за рубежа. Сумма таких активов составила $670,5 млн, в том числе это деньги, возвращенные из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции", - заявил он.
Также, отметил спикер, ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами.
В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнерами с использованием неформальных каналов связи GlobE, CARIN, ARIN и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы. Аналогичная работа проводится и региональными департаментами", - заявил Данияр Бигайдаров.
В частности, Антикоррупционной службой области Жетісу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.
При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке. В дальнейшем путем использования глобальной сети GlobE офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника.Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившем получателем денежных средств. Для ареста денежных средств в целях их последующей возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи", - проинформировали он.
В целом, отметил официальный представитель агентства, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников.
Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов", - добавил спикер.
Ранее более 30 млрд тенге из возвращенных активов было направлено на модернизацию сельского здравоохранения.
30.04.2025, 16:09 63386
В Казахстане с начала года пресекли 66 млн мошеннических звонков
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Три тонны наркотиков изъяли с начала года в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.
В Telegram-канале кабмина опубликовали итоги борьбы МВД за I квартал 2025 года с нарко- и киберпреступностью.
Там напомнили о вступивших в силу с марта 2025 года поправках в Кодекс об административных правонарушений, согласно которым вводится ответственность за немедицинское употребление наркотиков в частных помещениях. Штрафы за это нарушение варьируются от 40 до 80 МРП, а при повторном нарушении предусмотрен арест до 20 суток.
По данным МВД, с начала года из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков, в том числе 251 кг синтетики. Ликвидировано 69 нарколабораторий, в том числе 5 по производству синтетических наркотиков. В борьбе с финансовыми потоками наркобизнеса заблокировано около 8 тыс. счетов на сумму примерно 850 млн тенге", - говорится в информации.
Начал работу департамент по противодействию киберпреступности.
Одним из ключевых достижений стало предотвращение 66 млн мошеннических звонков - это на 25% больше по сравнению с 2024 годом, выявлено и заблокировано 14 тыс. противоправных сайтов. Раскрываемость киберпреступлений выросла с 28,4% в 2024 году до 38,9% в этом", - рассказали в МВД.
Ранее АФМ сообщил о блокировке 5,6 тысячи мошеннических сайтов.
30.04.2025, 14:49 64891
Как жильцы будут управлять своими домами: новый закон приняли в мажилисе
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцам станет проще выбирать форму управления домами, а застройщиков обяжут регистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры.
Соответствующие поправки в закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и сопутствующие ему поправки в кодексы "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и об административных правонарушениях приняли сегодня во втором чтении в мажилисе.
Основной закон разработан в целях совершенствования действующего законодательства в сферах жилищных отношений и ЖКХ. Предусмотренные в нем новые понятия и уточняющие поправки позволят жильцам управлять общим имуществом объекта кондоминиума с учетом текущей ситуации и общественных отношений в жилищно-коммунальной сфере", - сообщили в нижней палате парламента.
Закон предлагает жителям реальную возможность выбирать, кто и как будет управлять их домом.
Теперь доступны две формы управления:
- объединение собственников имущества (ОСИ),
- непосредственное совместное управление (аналог простых товариществ, но без ограничений по количеству квартир).
При этом простые товарищества (ПТ) не отменяются, они просто вписываются в концепцию совместного управления. Так, при непосредственном совместном управлении дома до 36 квартир могут управлять домом самостоятельно, а свыше 36 квартир - должны обязательно определиться с субъектом управления, в ином случае его назначит акимат", - уточнили в мажилисе.
ОСИ смогут свободно выбирать, как организовать процесс управления и вести хозяйственную деятельность:
- самостоятельное управление - ОСИ выбирает председателя из числа собственников, который организует работу, нанимает персонал и отвечает за состояние дома;
- профессиональный управляющий - ОСИ может заключить трудовой договор с профессиональным управляющим, который возглавит дом, а председатель и совет дома будут выполнять контрольные функции;
- передача управления на аутсорсинг - ОСИ может оставить за собой только контрольные полномочия и передать все вопросы субъекту управления.
Если жильцы не организуют собрание, дом автоматически считается "бесхозным" и местные власти могут назначить временного управляющего. На выбор субъекта управления жильцам дается два месяца.
Что касается КСК, они перестанут быть самостоятельной формой управления.
Теперь они будут рассматриваться как хозяйственные структуры, объединяющие несколько домов для удобного ведения общих вопросов (например, уборка территории, эксплуатация лифтов). Все КСК должны будут пройти обязательную перерегистрацию и работать по типовому уставу в форме некоммерческой организации. Все доходы таких кооперативов должны тратиться только на уставные цели по управлению домами", - сообщили в мажилисе.
Законом по вопросам ЖКХ предусмотрены также нормы, в соответствии с которыми:
- застройщик обязан будет регистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры;
- протоколу собрания присваивается статус официального документа, подделка которого является подлогом;
- за жилищной инспекцией закрепляются функции государственного контроля по всем административным статьям и проверке готовности дома к отопительному сезону.
Кроме того, в рамках сопутствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях будет усилена административная ответственность:
- за нарушение сроков открытия текущих и сберегательных счетов на дома - штраф в размере 50 МРП;
- за нарушение сроков представления ежемесячных и годовых отчетов жильцам - штраф в размере 50 МРП;
- за не предоставленную застройщиком документацию на дом - штраф от 100 до 200 МРП в зависимости от категории субъекта предпринимательства;
- за не предоставленные субъектом управления документы на дом - штраф от 50 до 100 МРП.
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