Стало известно, планирует ли Токаев посетить церемонию открытия Олимпийских игр

На 1 июня этого года количество заемщиков в сегменте онлайн-микрокредитования достигло 1,1 млн человек, из которых 248 тысяч человек имеют проблемные займы

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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК совместно с Национальным банком разработало проект постановления, предусматривающий снижение предельных годовых эффективных ставок по кредитам.





По микрокредитам на срок до 45 дней с суммой до 45 МРП предлагается снизить предельный размер дневной номинальной ставки с 1% до 0,3%. Одновременно предлагается установить предельный размер годовой эффективной ставки на уровне 179%. Таким образом, по таким микрокредитам предельные ставки вознаграждения будут снижены более чем в 3 раза", - сообщил глава департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций АРРФР Даурен Салимбаев.





Кроме этого, в настоящее время размер годовой эффективной ставки вознаграждения по беззалоговым займам банков и микрофинансовых организаций составляет 56%. Это значение было установлено в 2012 году и с тех пор не пересматривалось.





Разработанный проект постановления также предусматривает снижение предельных ГЭСВ по беззалоговым кредитам банков с 56% до 46%, по залоговым кредитам с 40% до 35%. По классическим микрокредитам микрофинансовых организаций ГЭСВ будет снижена с 56% до 46%", - пояснил глава департамента.





По его словам, высокие ставки позволяют кредитным организациям компенсировать возможные риски и выдавать кредиты более рисковым заемщикам. При этом обеспечивается высокая маржинальность бизнеса, что усиливает заинтересованность банков и микрофинансовых организаций в развитии потребительского кредитования.





В перспективе это может снизить устойчивость бизнес-модели кредитных организаций, которые не в полной мере оценивают возможные негативные последствия. Для заемщика высокая ставка приводит к более быстрому росту задолженности и увеличению риска просрочек по кредиту. Наибольшие риски в этом плане наблюдаются в секторе онлайн-микрокредитования или так называемых займов до зарплаты, где законодательно была предусмотрена возможность выдачи микрокредитов до 50 МРП на срок до 45 дней без соблюдения ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения (ГЭСВ). В результате на 1 июня этого года количество заемщиков в сегменте онлайн-микрокредитования достигло 1,1 млн человек, из которых 248 тысяч человек имеют проблемные займы", - рассказал Салимбаев.





Он напомнил, что прежде для краткосрочных микрокредитов не было ограничения по годовой эффективной ставке вознаграждения.





По таким займам устанавливалась предельная номинальная ставка. К примеру, при ставке 20% за 45 дней фактическая годовая эффективная ставка составляла 346%. При ставке 1% в день и 20% за 20 дней ГЭСВ уже превышает 2600%", - пояснил представитель АРРФР.





При расчете предельных ставок по кредитам был проведен детальный анализ с учетом 4 рыночных факторов, влияющих на ставку по кредитам. Это стоимость фондирования, операционные расходы, уровень кредитных рисков, а также процентная маржа кредитных организаций. Кроме этого, проанализировано влияние новых ставок на бизнес-модель, возможные потери и убытки, устойчивость банков и микрофинансовых организаций.





В департаменте считают, что предлагаемые предельные размеры годовых эффективных ставок вознаграждения отражают текущие рыночные факторы и стоимость денег в экономике.





Снижение ставок по кредитам будет способствовать уменьшению долговой нагрузки населения, то есть все новые займы, которые оформят казахстанцы, будут по более низкой ставке и, соответственно, стоимость обслуживания данных кредитов будет ниже, как и долговая нагрузка", - добавил Салимбаев.





Он также напомнил, что по закону финансовые организации при рекламе кредитных продуктов и до заключения договора займа должны раскрывать потребителю значения годовых эффективных ставок вознаграждения.





Это позволяет потребителям понимать реальную стоимость займов, а также сопоставлять финансовые продукты различных кредитных организаций для выбора наиболее оптимальных условий", - резюмировал глава департамента.



