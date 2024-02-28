Стандарт по безопасности в школах и колледжах утвержден в Казахстане

Стандарт вводится в действие с 1 июля 2024 года

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принят стандарт по обеспечению безопасности образовательных организаций, охране школьных объектов, образовательных и профессиональных организаций.





Соответствующий приказ подписал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ.





Стандарт устанавливает общие требования к охранной деятельности при обеспечении безопасности на объектах школьных, образовательных, профессиональных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности", - говорится в документе.





Согласно новым требованиям, на всех объектах образования должна быть охрана, которую осуществляют частные охранные организации, имеющие лицензию на осуществление охранной деятельности. Охранники тоже должны иметь документ, подтверждающий прохождение подготовки или повышения квалификации в специализированном учебном центре.





Также объекты образования должны регулярно обследоваться на предмет безопасности. Специалисты должны проверять наличие и состояние дверей, окон и ограды, охранного видеонаблюдения, сигнализации, контрольно-пропускных пунктов и стационарных постов охраны и т.д. и составлять по итогам обследования акт с рекомендациями, которые должны быть обязательно выполнены. Обследование рекомендуется проводить ежегодно перед началом нового учебного года, а также при заключении договора на оказание охранных услуг с новой частной охранной организацией.





Стандарт также предусматривает обеспечение пропускного режима.





Кроме того, в документе определены порядок и правила производства ремонтно-строительных работ и особенности осуществления пропускного режима в периоды их производства, а также в каникулярные периоды и периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса).





Стандарт вводится в действие с 1 июля 2024 года.





Напомним, на прошлой неделе мажилисмены приняли в первом чтении законопроект по защите женщин и детей от насилия. Законопроектом вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства, криминализация побоев и легкого вреда здоровью и т.д.



