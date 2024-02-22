Законопроект по защите женщин и детей от насилия в первом чтении приняли мажилисмены

Законопроектом вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства, криминализация побоев и легкого вреда здоровью и т.д.

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект по защите прав и законных интересов женщин и детей, сообщает - Казахстанские мажилисмены одобрили в первом чтении законопроект по защите прав и законных интересов женщин и детей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.





Что предусмотрено в законопроекте:





пожизненный срок за убийство малолетнего и педофилию;

уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП, либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток; за нанесение побоев - штраф до 80 МРП, либо привлечение к общественным работам до 80 часов, либо арест до 25 суток;

исключается ограничение свободы за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью - с применением только лишения свободы;

к лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, по решению суда может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях;

уполномоченным органам дается возможность реагировать на сообщения в СМИ о фактах насилия;

вводится уголовная ответственность за доведение до самоубийства в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет и за пропаганду самоубийства в виде штрафа в размере 200 МРП;

вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего с наказанием в виде штрафа 10 МРП;

штрафовать будут также за принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения;

уполномоченным органам разрешат проводить проверки в интернатах для детей всех типов и форм без предварительного уведомления и т.д.





Также в законопроекте предлагаются меры по обеспечению безопасности и защиты детей:





открытие в каждом районе центров поддержки семьи;

организация работы мобильных групп по раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

создание контакт-центра 111 для оказания психологической и иной помощи;

разработка программ помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу.





Кроме того, предлагается обязательное лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги, а также образовательно-оздоровительные услуги для детей.





Дополнено 21.02.2024, 15.15





Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов уточнил, за что будут наказывать по статье "Пропаганда суицида".





Пропаганда суицида - это "синие киты", челленджи, треш-стримы. За это у нас ответственности не было", - рассказал он в кулуарах мажилиса.





Также склонением к суициду могут быть уговоры.





Здесь надо понимать отличия, поэтому эти составы (преступления. - Прим. ред.) мы вводим", - пояснил депутат.









Также в КоАП вводится административная ответственность за высаживание из автобуса ребенка до 14-16 лет. Аймагамбетов напомнил, что были случаи, когда учеников младших классов высаживали в степи и они замерзали.





В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства над детьми и женщинами, а также инциденты, связанные с травлей и буллингом в школах.





На днях сообщалось, что сын бывшего акима Караганды Уразалинова избил мать.





Ранее в Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.





В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.



