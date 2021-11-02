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Стати отозвали ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Казахстана

01.11.2021, 11:24 46171
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - 28 октября 2021 года молдавские граждане Анатол и Габриэль Стати запросили разрешение у федерального суда Вашингтона, округ Колумбия, отозвать находящиеся на рассмотрении ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Республики Казахстан в столице США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стати подали свои ходатайства в июле 2021 года, в которых они ложно утверждали, что дипломатическая резиденция Казахстана в Вашингтоне использовалась в качестве коммерческих офисных помещений", - напомнили в пресс-службе Министерства юстиции Республики Казахстан.

 
В августе 2021 года Казахстан представил в суд подробные материалы, в которых доказал, что заявления Стати были ложными. 
 

Вместо того чтобы попытаться ответить на доказательства Казахстана, Стати дважды запросили продления срока. Суд удовлетворил первый запрос, но отклонил второй, посчитав, что у Стати уже было более чем достаточно времени, и приказал им подать ответ до 29 октября 2021 года", - отметили в пресс-службе.

 
Однако, как отметили в ведомстве, за день до этого срока Стати попросили разрешения отозвать свои ходатайства, не пытаясь оправдать свои ложные утверждения.
 

Такое поведение Стати - заявлять ложные утверждения в суде, а затем отзывать свои ходатайства вместо ожидания решения суда, является частью их продолжающейся кампании по нанесению ущерба репутации Республике Казахстан. Стати действовали аналогичным образом в ходе предыдущего разбирательства в Англии. Когда в Лондоне Республика Казахстан доказала, что Стати получили свое основное арбитражное решение путем мошенничества, в ответ они просто прекратили начатое ими разбирательство, нежели пожелали предстать перед судом по этому вопросу", - заявили в Минюсте.

 

Признание Стати своего поражения в разбирательстве в Вашингтоне подтверждает изначальные утверждения Казахстана, что их неправомерная попытка наложить арест на дипломатическую собственность Казахстана была основана на лжи. Это стало предсказуемым поведением Стати в рамках их кампании по дезинформации, которая использует ложные заявления в суде и вводит в заблуждение СМИ. Мы рады, что справедливость восторжествовала", - прокомментировал вице-министр юстиции Алмат Мадалиев.


Как сообщалось ранее, 4 июня 2021 года генеральный прокурор Нидерландов при Верховном суде Нидерландов высказал мнение о том, что находящаяся на рассмотрении апелляция Казахстана против Стати должна быть удовлетворена и предыдущее решение Апелляционного суда Амстердама от июля 2020 года об исполнении арбитражного решения (экзекватура), полученного Стати, должно быть отменено.
 

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Казахстан и Узбекистан проводят совместные учения

01.11.2021, 20:33 26974
Казахстан и Узбекистан проводят совместные учения
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В Гвардейском гарнизоне началось совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения Вооруженных сил Казахстана и Узбекистана "Калкан-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
От Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, десять единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
В ходе учения военнослужащие двух стран в составе сводного тактического отряда отработают вопросы организации и проведения совместной специальной операции.
 
Учение направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений в ходе организации и проведения специальной операции, повышение выучки личного состава подразделений специального назначения, а также развитие международного военного сотрудничества.
 
Совместное тактико-специальное учение подразделений специального назначения вооруженных сил Казахстана и Узбекистана "Калкан-2021" завершится 5 ноября текущего года.
 

В Казахстане появится 7 новых участков платных автомобильных дорог

01.11.2021, 17:45 39745
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Проекты приказов о внедрении в эксплуатацию 7 новых платных участков подписаны и находятся на регистрации в Министерстве юстиции. Платность на участках первой технической категории планируется к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Принято решение о вводе в эксплуатацию 7 новых участков платных автомобильных дорог: Нур-Султан - Павлодар, Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент), Щучинск - Кокшетау, Капшагай - Талдыкорган; Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Шымкент - Кызылорда. Данные участки оснащены всем необходимым оборудованием системы взимания платы", - сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

 
Как пояснили в пресс-службе, тестовая эксплуатация включает в себя комплексную проверку инфраструктуры системы взимания платы перед вводом в промышленную эксплуатацию с целью контрольной проверки работы алгоритмов, отладки программ и технологического процесса обработки данных в реальных условиях.
 

Следуя планам реализации программы, обществом, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении "открытой" системы взимания платы", - проинформировали в НК "КазАвтоЖол".

 
Данная система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Главным преимуществом "открытой" системы является соблюдение автомобилями скоростного режима в виду отсутствия заторов/очередей на дорогах (в сравнении с шлагбаумной системой).
 
Для того чтобы оплачивать за проезд по таким дорогам, предусмотрено более 20 вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта: QAJ mobile (мобильное приложение), Kaspi.kz, Kiwi-кошелек, Forte Bank и т.д., а также предусматривается клейка специальных меток (RFID метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.
 

В связи с техническими сбоями получение госуслуг через операторов ЦОНов недоступно

01.11.2021, 16:57 43903
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - В связи с техническими сбоями получение государственных услуг через операторов ЦОНов недоступно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, вынуждены сообщить, что в связи с техническими сбоями получение государственных услуг через операторов ЦОНов по-прежнему недоступно. Специалисты АО "Национальные информационные технологии" и госкорпорации работают над решением возникшей проблемы. Просим граждан с пониманием отнестись к ситуации", - сообщили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

 
Сообщается, что все услуги доступны в режиме онлайн на портале Электронного правительства, через телеграм-бот Egovkzbot 2.0 и мобильное приложение Egov mobile. 
 

В случае необходимости вы можете обратиться за консультацией к нашим сотрудникам в секторах самообслуживания, расположенных в ЦОНах. Госкорпорация приносит извинения нашим клиентам за доставленные неудобства", - сообщили в госкорпорации.

 

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