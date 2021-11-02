Стати отозвали ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Казахстана

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - 28 октября 2021 года молдавские граждане Анатол и Габриэль Стати запросили разрешение у федерального суда Вашингтона, округ Колумбия, отозвать находящиеся на рассмотрении ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Республики Казахстан в столице США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стати подали свои ходатайства в июле 2021 года, в которых они ложно утверждали, что дипломатическая резиденция Казахстана в Вашингтоне использовалась в качестве коммерческих офисных помещений", - напомнили в пресс-службе Министерства юстиции Республики Казахстан.
В августе 2021 года Казахстан представил в суд подробные материалы, в которых доказал, что заявления Стати были ложными.
Вместо того чтобы попытаться ответить на доказательства Казахстана, Стати дважды запросили продления срока. Суд удовлетворил первый запрос, но отклонил второй, посчитав, что у Стати уже было более чем достаточно времени, и приказал им подать ответ до 29 октября 2021 года", - отметили в пресс-службе.
Однако, как отметили в ведомстве, за день до этого срока Стати попросили разрешения отозвать свои ходатайства, не пытаясь оправдать свои ложные утверждения.
Такое поведение Стати - заявлять ложные утверждения в суде, а затем отзывать свои ходатайства вместо ожидания решения суда, является частью их продолжающейся кампании по нанесению ущерба репутации Республике Казахстан. Стати действовали аналогичным образом в ходе предыдущего разбирательства в Англии. Когда в Лондоне Республика Казахстан доказала, что Стати получили свое основное арбитражное решение путем мошенничества, в ответ они просто прекратили начатое ими разбирательство, нежели пожелали предстать перед судом по этому вопросу", - заявили в Минюсте.
Признание Стати своего поражения в разбирательстве в Вашингтоне подтверждает изначальные утверждения Казахстана, что их неправомерная попытка наложить арест на дипломатическую собственность Казахстана была основана на лжи. Это стало предсказуемым поведением Стати в рамках их кампании по дезинформации, которая использует ложные заявления в суде и вводит в заблуждение СМИ. Мы рады, что справедливость восторжествовала", - прокомментировал вице-министр юстиции Алмат Мадалиев.
Как сообщалось ранее, 4 июня 2021 года генеральный прокурор Нидерландов при Верховном суде Нидерландов высказал мнение о том, что находящаяся на рассмотрении апелляция Казахстана против Стати должна быть удовлетворена и предыдущее решение Апелляционного суда Амстердама от июля 2020 года об исполнении арбитражного решения (экзекватура), полученного Стати, должно быть отменено.