Столичные спасатели на период праздников перешли на усиленный вариант несения службы

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Сотрудники столичного департамента по чрезвычайным ситуациям с 30 апреля по 13 мая переходят на усиленный вариант несения службы, передает Kazakhstan Today.

Личный состав гарнизона и служб ДЧС переведен на усиленный вариант несения службы. В период проведения праздников спасателями Нур-Султана будут усилены меры пожарной безопасности, в том числе в местах массового скопления людей и организации праздничного досуга. Это такие мероприятия, как съезд Ассамблеи народов Казахстана, чемпионат мира по хоккею, Праздник единства народа Казахстана, День защитников отечества и День Победы, сообщили в ведомстве.

По словам временно исполняющего обязанности начальника ДЧС Нур-Султана полковника М. Аманбаева, "проверяется готовность системы оповещения и связи, проводятся оперативные проверки противопожарного состояния мест проведения общественно значимых мероприятий".

Особое внимание в ведомстве намерены обратить на наличие и состояние путей эвакуации, первичных средств пожаротушения, исправность источников противопожарного водоснабжения.

Организовано дежурство из числа инспекторского состава в местах проведения мероприятий. В период праздников задействованы максимальные силы сотрудников органов гражданской защиты департамента, 189 человек личного состава и 24 единицы техники", - уточнил Аманбаев.

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