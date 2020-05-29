Страны РСНВМ оказались в числе наиболее пострадавших от сокращения внешнего финансирования, торговли и инвестиций - Токаев

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Мероприятии высокого уровня "Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период" , передает Kazakhstan Today.

Виртуальный форум состоялся по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Мероприятие было посвящено консолидации международных усилий для смягчения последствий COVID-19 и посткризисного восстановления, сообщает пресс-служба Акорды.

Выступая в качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт Токаев обратил внимание мирового сообщества на то, что "пандемия поставила под угрозу развитие всех государств, при этом страны РСНВМ оказались в числе наиболее пострадавших от сокращения внешнего финансирования, торговли и инвестиций".

В этом контексте казахстанский лидер призвал к консолидации международных усилий в решении проблем растущей внешней задолженности развивающихся государств, "цифрового неравенства", обеспечения доступа к чистой питьевой воде, зеленым и современным агротехнологиям.

На национальном уровне Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Казахстана в имплементацию "Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию" и оказание помощи ряду зарубежных стран для борьбы с коронавирусом. Глава государства подтвердил приверженность нашей страны усилиям по укреплению глобальной продовольственной безопасности, урегулированию международных конфликтов и миростроительству.

В работе форума приняли участие лидеры Германии, Франции, ЮАР, Японии, Италии, Великобритании, Пакистана, Кыргызстана, Беларуси, Саудовской Аравии и других государств, руководители МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, а также ряда международных финансовых институтов.

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