Стройкомпании в Шымкенте оштрафовали на 3 млн тенге за незаконную рекламу

Рассказать друзьям

Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев в рамках визита в Китай встретился с заместителем председателя ВК НПКСК, заведующим отдела Единого фронта ЦК КПК Ши Тайфэном и китайскими религиозными лидерами, секретарем парткома, губернатором провинции Чжэцзян - Ван Хао и представителями экспертного сообщества, сообщает перс-служба сената РК.





Во время встречи с религиозными лидерами Китая, руководитель Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на схожести позиций Казахстана и Китая по многим вопросам глобальной и региональной повестки дня. Приоритетное внимание в обеих странах уделяется обеспечению гармоничного развития мира, международной стабильности и безопасности. Поэтому Казахстан поддерживает глобальные инициативы Китая по формированию справедливого и многополярного мира.





Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал важность идеи председателя Си Цзиньпина о "сообществе единой судьбы человечества", актуальность и значение которой возрастают в условиях сегодняшней международной ситуации. Казахстан также выступает с рядом международных инициатив, направленных на укрепление мира и сотрудничества. Одна из них - проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал за эти годы общепризнанной площадкой по продвижению межрелигиозного диалога и объединению усилий духовных лидеров для решения острых проблем современного мира. Мы высоко ценим поддержку Китая и активное участие ваших представителей в работе Съезда", - сказал Маулен Ашимбаев.





Он также подчеркнул, что в условиях современных вызовов и растущей геополитической напряженности Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен способствовать решению актуальных общемировых, экологических, духовных проблем человечества посредством духовной дипломатии. В этом контексте была отмечена роль послов доброй воли Съезда и Форума молодых религиозных лидеров, первая встреча которого состоялась в октябре прошлого года и объединила представителей разных конфессий, международных и общественных организаций, перспективных молодых ученых и политиков. Такое вовлечение молодых лидеров в деятельность Съезда, по мнению Маулена Ашимбаева, обеспечит преемственность традиций межцивилизационного и межконфессионального диалога.





Со своей стороны, Ши Тайфэн высоко оценил проводимую Казахстаном политику по налаживанию диалога между представителями различных религий, продвижению культуры толерантности и мирного сосуществования. Он также выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном в рамках работы Съезда и подтвердил открытость китайских религиозных лидеров к новым совместным проектам.





О новых форматах и механизмах сотрудничества, предупреждении и разрешении конфликтов речь шла также на встрече парламентариев с представителями экспертного сообщества Китая и казахстанскими студентами, которые обучаются в Поднебесной.





Кроме того, Маулен Ашимбаев встретился с губернатором провинции Чжэцзян - Ван Хао. Собеседники, наряду с задачами по использованию торгово-экономического потенциала, укреплению культурно-гуманитарных связей, обсудили вопросы межрегиональной кооперации.





В рамках визита в город Ханчжоу казахстанские парламентарии также ознакомились с деятельностью ряда инновационных IT-компаний, в том числе Alibaba Cloud Intelligence Group Co., Ltd., предоставляющей ресурсы для облачных вычислений и развития искусственного интеллекта на мировом уровне.