05.01.2025, 09:29 53206
Топ-менеджеры строительной компании в ВКО похитили средства дольщиков
Фото: скриншот из видео
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Усть-Каменогорск. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области.
Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 гражданина. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков.
Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор. В целях возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге", - сообщили в АФМ.
Иные сведения разглашению не подлежат.
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05.01.2025, 17:46 35981
Доставляющих еду курьеров обязали иметь медкнижку
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2025 года действуют новые новые требования к курьерам оказывающим услуги по доставке продуктов питания, сообщает Комитет техрегулирования и метрологии МТИ РК.
Применение данного стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Республике Казахстан" - рассказала председатель комитета Жанна Есенбекова.
К примеру, согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметкой о прохождении медицинских осмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также должен руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения.
Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования.
Принятый стандарт призван повысить качество услуги по доставке еды ресторанами, кафе, логистическими компаниями и курьерами, добавили в ведомстве.
05.01.2025, 17:16 36361
За политической интернет-провокацией часто стоят анонимы - КНБ
Фото: vietnews.ru
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбае в ответе на депутатский запрос сообщил, что в минувшем году в стране задержаны более 300 провокаторов, призывающих к незаконным действиям через Интернет.
Интернет-провокация, носящая политический характер, в подавляющем большинстве является анонимной, часто регистрируется на зарубежных платформах, что создает определенные трудности с идентификацией", - рассказал глава КНБ.
Ермек Сагимбаев отметил, что ведомство на системной основе ведет работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, занимающихся вливанием в информпространство деструктивной информации.
По его словам, с начала 2024 года выявлены порядка 330 пользователей, которые призывали в сети Интернет к незаконным действиям, в том числе к массовым беспорядкам. К уголовной ответственности 29 лиц, к административной - 30, в отношении остальных были организованы профилактические мероприятия.
05.01.2025, 14:02 44206
Минздрав сделал заявление в связи со вспышкой метапневмовируса
Фото: unsplash.com
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК сделали заявление о текущей эпидситуации в Казахстане, в связи с распространением метапневмовируса (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям.
Метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом активно циркулируют в пространстве. Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции - кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение", - пояснили в ведомстве.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидсезона из 8 360 исследованных образцов выявлено 1866 (22%) положительных проб на вирусы. Из них метапневмовирус составил 30 случаев (1,6%).
В Минздраве подчеркнули, что в настоящее время в Казахстане, как и во всем мире, регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
С начала текущего эпидсезона, с 1 октября текущего года в республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В", - отметили в ведомстве.
В министерстве призвали соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.
Меры профилактики гриппа и ОРВИ:
- ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
- регулярное проветривать помещения;
- использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
- ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;
- при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в детсады и школы;
- при появлении признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью.
Стоит отметить, что вспышка вирусного заболевания произошла в Китае, в связи с чем китайское управление по контролю и профилактике заболеваний сделало заявление. По его данным, основной причиной тяжелого протекания болезни у госпитализированных является в том числе метапневмовирус.
В респираторных пробах от госпитализированных больных с тяжелой острой респираторной инфекцией зафиксированы в основном вирус гриппа, Mycoplasma pneumoniae и метапневмовирус человека", - говорится в сообщении управления.
Проведенное управлением в конце декабря исследование показало, что острые респираторные инфекции в настоящее время активно распространяются внутри страны. При этом растет заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше. Сильнее всего это проявляется в северных провинциях Китая.
Для справки
Метапневмовирусная инфекция чаще всего встречается у детей в возрасте до 5 лет. Она вызывает поражение верхних и нижних дыхательных путей. Иными словами, может протекать как обычная простуда, а может и привести к бронхиолиту и пневмонии. Взрослые болеют редко - в основном на фоне снижения иммунитета. В группе риска - пожилые люди, ВИЧ-инфицированные и те, у кого есть хронические болезни сердца и легких, в частности - муковисцидоз, сообщает medaboutme.ru.
03.01.2025, 09:34 162171
Это требует обстоятельных обсуждений - Токаев о смене часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili впервые высказался по поводу установления в Казахстане единого часового пояса и не утихающих дискуссий по этому поводу.
Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения правительства. На мой взгляд, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения", - заявил глава государства.
Он выразил убеждение, что парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковалигнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса. Юрист предположил, что перевод времени был удобен чиновникам.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
02.01.2025, 10:54 214701
Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году много праздников в Казахстане выпадает на выходные дни, поэтому ожидается перенос дней отдыха.
На Новый год в этом году казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдыхают четыре дня подряд - 1, 2, 3, 4 января благодаря переносу дня отдыха с воскресенья, 5 января, на пятницу, 3 января. 5 и 6 января - рабочие дни.
Рождество - 7 января в 2025 году выпадает на вторник, и это будет еще один день отдыха.
В марте отмечается Международный женский день и Наурыз.
8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник 10 марта.
Наурыз отмечается в РК с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будет два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.
В мае 2025 года отмечается День единства народа Казахстана - 1 мая (четверг), День защитника Отечества - 7 мая (среда) и День Победы 9 мая (пятница). Возможно для удобства будет перенос выходных и рабочих дней.
На 6 июня 2025 года, пятницу, приходится праздник Курбан айт, который подарит три дня отдыха (6, 7, 8 июня) для казахстанцев, работающих пять дней в неделю.
В июле 2025 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет три дня отдыха (5, 6, 7 июля) в связи с совпадением Дня столицы (6 июля) с выходным днем.
30 августа отмечается День Конституции, который выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной день 1 сентября. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд - 30, 31 августа и 1 сентября.
В октябре 2025 года три дня отдыха (25, 26, 27 октября) подарит День Республики, который отмечается 25 числа и выпадает на субботу.
16 декабря отмечается День Независимости, он выпадает на вторник.
02.01.2025, 09:34 217521
Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в четверг в Казахстане
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - 2 января в большинстве регионов Казахстана синоптики Казгидромета прогнозируют осадки.
Под влиянием циклона с районов Скандинавского полуострова ожидается неустойчивый характер погоды. На севере, северо-западе, в центре страны прогнозируется снег, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - сильный снег, на юго-востоке, востоке, юге, западе страны - осадки в виде дождя и снега", - сообщили синоптики.
По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.
Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области, на севере, востоке Акмолинской области ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.
В Астане: снег, температура воздуха днем составит минус 5-7 °C.
В Алматы: осадки (дождь, снег), температура воздуха днем составит плюс 1-3 °C.
В Шымкенте: без осадков, температура воздуха днем составит плюс 3-5 °C.
01.01.2025, 20:00 248146
В Казахстане с 2025 года увеличили выплаты по утрате трудоспособности
Правительство утвердило соответствующее постановление
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан утвердило постановление "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года".
С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процента от размера получаемых социальных выплат", - сообщается в документе.
Также подчеркивается, что постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что механизм "социального кошелька" внедрят в 2025 году в Казахстане.
01.01.2025, 13:56 237971
Владельцы праворульных автомобилей не смогут работать в такси в Казахстане с 1 января
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2025 года владельцы праворульных автомобилей не смогут работать в такси в Казахстане, об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
По словам Карабаева, в стране на законодательном уровне запрещено использовать праворульные машины в такси.
Поэтому InDrive и "Яндекс.Такси" не будут у себя их регистрировать. До 1 января InDrive и "Яндекс.Такси" у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ", - сказал глава Минстранса.
При этом он отметил, что есть праворульные автомобили, которые переделаны на леворульные и они небезопасны. Такие автомобили также будут отключать от системы агрегаторов такси с 1 января 2025 года.
У праворульных имеется 13-значный VIN-код, у леворульных - 17-значный. Интернет-провайдеры будут проводить ревизию и выявлять такие автомобили", - пояснил Карабаев.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?