Топ-менеджеры строительной компании в ВКО похитили средства дольщиков

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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году много праздников в Казахстане выпадает на выходные дни, поэтому ожидается перенос дней отдыха.





На Новый год в этом году казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдыхают четыре дня подряд - 1, 2, 3, 4 января благодаря переносу дня отдыха с воскресенья, 5 января, на пятницу, 3 января. 5 и 6 января - рабочие дни.





Рождество - 7 января в 2025 году выпадает на вторник, и это будет еще один день отдыха.





В марте отмечается Международный женский день и Наурыз.





8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник 10 марта.





Наурыз отмечается в РК с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будет два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.





В мае 2025 года отмечается День единства народа Казахстана - 1 мая (четверг), День защитника Отечества - 7 мая (среда) и День Победы 9 мая (пятница). Возможно для удобства будет перенос выходных и рабочих дней.





На 6 июня 2025 года, пятницу, приходится праздник Курбан айт, который подарит три дня отдыха (6, 7, 8 июня) для казахстанцев, работающих пять дней в неделю.





В июле 2025 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет три дня отдыха (5, 6, 7 июля) в связи с совпадением Дня столицы (6 июля) с выходным днем.





30 августа отмечается День Конституции, который выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной день 1 сентября. При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд - 30, 31 августа и 1 сентября.





В октябре 2025 года три дня отдыха (25, 26, 27 октября) подарит День Республики, который отмечается 25 числа и выпадает на субботу.





16 декабря отмечается День Независимости, он выпадает на вторник.