Суд Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста генералу Минобороны РК

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в отношении генерала Министерства обороны Республики Казахстан К. Копбаева в виде домашнего ареста, передает Kazakhstan Today.

"Специализированным межрайонным следственным судом города Нур-Султан 31 января 2020 года по ходатайству Антикоррупционной службы Республики Казахстан санкционирована мера пресечения в отношении генерала Министерства обороны Республики Казахстан Копбаева К.Р. в виде домашнего ареста, сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султан.

В силу статьи 201 УПК, остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

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