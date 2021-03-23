Суд США отклонил попытку приостановить иск Казахстана против финансиста, участвовашего в деле Стати

НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Суд США отклонил попытку приостановить иск Казахстана против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена за участие в международном мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение суда Вашингтона, округ Колумбия, категорически отвергает попытку нью-йоркского финансиста Даниела Чапмена убедить суд прекратить рассмотрение судебных исков Республики Казахстан против Чапмена за его роль в широкомасштабной мошеннической схеме, совершенной молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати. Мошенничество было использовано для того, чтобы выиграть арбитраж в 2013 года против Казахстана. Решением от 19 марта 2021 года Окружной суд округа Колумбия США отклонил ходатайство Даниела Чапмена и четырех его компаний - Argentem Creek Holdings LLC, Argentem Creek Partners LP, Pathfinder Argentem Creek GP LLC и ACP I Trading LLC о разрешении подать ходатайство о предварительном судебном запрете, который приостановил бы рассмотрение исков Казахстана к Чапмену", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

В ведомстве напомнили, что в июне 2020 года Казахстан подал иск против Чапмена в Верховный суд Нью-Йорка.

Чапмен был крупным инвестором в деятельности Стати в Казахстане через облигации компании Стати Tristan Oil Ltd (Британские Виргинские острова), которые были гарантированы казахстанскими компаниями ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай". В настоящее время известно, что Стати управляли своим бизнесом для достижения незаконных целей, в том числе с целью обмана международных инвесторов, таких как Чапмен. Однако, как утверждается в нью-йоркском иске, Чапмен обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы подать в суд на молдаван, он незаконно вступил с ними в сговор для попыток обмануть Казахстан. Как говориться в жалобе, Чапмен и его компании действовали как "потерпевшие, присоединившиеся к реализации финансовой пирамиды, вместо того чтобы разрушить преступную схему, потерпевшие поддержали схему мошенничества с целью получения денег от новых потерпевших [Казахстана] и не попытались законным способом вернуть свои украденные деньги у преступников", - информирует Минюст.

В декабре 2020 года другой инвестор Стати - компания Оутрайдер Менеджмент - присоединилась к иску Республики Казахстан в Нью-Йорке и предъявила свои собственные претензии к Чапмену за сговор с целью совершения мошенничества, пособничества и подстрекательства к мошенничеству, а также незаконный сговор по английскому праву.

Вашингтонский суд решал вопрос о предоставлении Чапмену разрешения подать ходатайство о предварительном судебном запрете, который остановил бы претензии Казахстана в Нью-Йорке.

Отмечается, что Чапмен основывал свое ходатайство на неверном утверждении о том, что Вашингтонский суд уже принял решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве, когда он подтвердил арбитражное решение Стати против Казахстана в марте 2018 года и отклонил иск Казахстана о нарушениях закона США "О борьбе с организованной преступностью и коррупцией" (далее - RICO) в мае 2019 года.

Отклонив ходатайство Чапмена, Вашингтонский суд отклонил это утверждение и подтвердил, что он никогда не выносил решения по существу обвинений Казахстана в мошенничестве против Стати. Напротив, суд подтвердил, что (а) его предыдущие решения были ограниченными и сводились только к техническим основаниям в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией и RICO, (б) он даже не разрешил Казахстану представить доказательства этого мошенничества и (в) он прямо не вынес решения о достаточности требований Казахстана о мошенничестве", - говорится в сообщении.

Суд отмечает, что жалоба Казахстана против Сторон Аргентум заявляет требования в соответствии с законодательством штата, а также английским правом, в то время как решение суда, подтверждает, что арбитражное решение, основывалось исключительно на применении Федерального закона об арбитраже и Нью-Йоркской конвенции. Несмотря на то, что он касался обвинений Казахстана в мошенничестве, он не касался сторон Аргентум или рассмотрения каких-либо государственных претензий к этим сторонам - тем более каких-либо претензий по английскому праву. Кроме того, решение суда касательно дела по иску RICO было основано на достаточности федеральных требований в жалобе, поданной против сторон Стати, и оно прямо не касалось действительности каких-либо требований закона штата.

Казахстан подробно изложил свои обвинения против Чапмена за его роль в мошенничестве Стати в своем нью-йоркском иске. Независимая третья сторона - Оутрайдер - присоединилась к этому иску и заявила свои собственные претензии к Чапмену. Вместо того чтобы попытаться честно защитить себя от этих обвинений в мошенничестве, Чапмен предпринял экстраординарный шаг, обратившись в другой суд и попросив его вмешаться и остановить производство по претензиям Казахстана. Это показывает, как отчаянно Чапмен пытается избежать решения по существу его участия в мошенничестве Стати. Суд Вашингтона, округа Колумбия, должным образом отклонил ходатайство Чапмена и тем самым подтвердил, что он никогда не выносил решения по существу обвинений Казахстана в мошенничестве", - прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Обвинения Казахстана в мошенничестве против Стати теперь подтверждаются независимыми заключениями профессора Джорджа Берманна, профессора Кэтрин Роджерс, профессора Кристофа Шройера, доктора Патрика Шольдстрома (ныне судьи Шведского апелляционного суда), г-на Алекса Лейтона (уважаемого английского адвоката), г-на Стефана Каселлы (ведущего эксперта по отмыванию денег) и ведущей международной аудиторской фирмы ПрайсуотерхаусКуперс.

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