Американский фонд присоединился к иску Казахстана по делу Стати

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - Компания "Оутрайдер Менеджмент" 31 декабря 2020 года присоединилась к иску РК, находящемуся на рассмотрении в Нью-Йорке, против финансиста Дэниела Чапмена и группы компаний "Аргентум Крик", которой он владеет и контролирует. Судебный процесс направлен на привлечение Чапмена к ответственности за сговор, пособничество и подстрекательство к систематическому мошенничеству, совершённому молдавским бизнесменом Анатолием Стати, его сыном Габриэлем Стати и сетью компаний, которые они контролируют, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, это мошенничество нанесло ущерб нескольким сторонам, включая Казахстан и "Оутрайдер".

В свое время "Оутрайдер" инвестировала в деятельность компаний Стати. В 2009 году "Оутрайдер" приобрела облигации, выпущенные компанией "Тристан Ойл Лтд", зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей Анатолию Стати. Чапмен со своей компанией "Аргентум Крик" также был одним из крупнейших держателей облигаций "Тристана", - проинформировали в Минюсте.

В 2006-2009 годах "Тристан" выпустил облигации общей номинальной стоимостью $530 млн. Облигации формально были обеспечены гарантиями и залогом долей участия в ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай", управляющих компаниях Стати в Казахстане, однако обеспечение не было зарегистрировано надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства Казахстана.

Отмечается, что все поступления от размещения облигаций должны были быть инвестированы в операции "Толкыннефтегаз" и "Казполмунай" в Казахстане. Однако, в нарушение своих обязательств, Стати перенаправил миллионные средства американских инвесторов от реализации облигаций другим своим компаниям, в том числе "Аском Судд Оперэйтинг Лимитед" в Южном Судане. Последняя впоследствии была включена Министерством торговли США в список компаний, "разумно подозреваемых в вовлеченности или имеющих значительный риск участия или вовлечения в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".

В иске Казахстана в Нью-Йорке утверждается, что Чапмен, обнаружив хищение денег, вложенных в облигации, вместо подачи судебного иска против Стати решил присоединиться к нему и поддержать мошенничество, чтобы получить деньги от нового потерпевшего - Казахстана.

В свою очередь, соистец "Оутрайдер" утверждает, что компания тоже была обманута мошенничеством Стати и пострадала от действий Чапмена со Стати. "Оутрайдер" и Казахстан предъявляют иски к Дэниелу Чапмену, "Аргентум Крик Холдингс ЛЛС", "Аргентум Крик Партнерс ЛП", "Пасфайндер Аргентум Крик ДП ЛЛС" и "ACPI Трэйдинг ЛЛС" за сговор с целью совершения мошенничества, пособничества и подстрекательства к противоправному поведению, а также незаконный сговор по английскому праву.

Подача исков компанией "Оутрайдер" доказывает, что не только Казахстан пострадал от мошеннических действий со стороны Стати и их сообщников, таких как Чапмен и "Аргентум Крик". Мы рады участию всех потерпевших от этого мошенничества, которые заявили и присоединились к нашим усилиям по привлечению мошенников к ответственности за их противоправные действия. Эти иски в сочетании с недавними выводами Гибралтарского суда подтверждают, что, хотя Стати и их сообщникам удалось ввести в заблуждение арбитражный трибунал и ряд судов, это не поможет избежать окончательного правосудия", - прокомментировал новые иски министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Ранее, 27 ноября 2020 года, Верховный суд Гибралтара вынес решение по иску, инициированному банкротным управляющим "Толкыннефтегаз" против Стати, включая "Тристан". В судебном решении установлено, что судебный процесс в Гибралтаре "основан на заявленном факте мошенничества", которое нанесло ущерб "Толкыннефтегаз" в размере около $470 млн и 36 млн евро. В своем решении по результатам двухдневных слушаний и изучения большого объема доказательств Верховный суд Гибралтара пришел к выводу, что все исковые заявления "по мошенничеству Стати формируют серьезные требования с реальными перспективами успеха", который необходимо рассмотреть по существу.

Напомним, что в декабре 2020 года Верховный суд Нидерландов принял решение в пользу Казахстана и постановил пересмотреть решение об аресте акций АО "ФНБ "Самрук-Казына" в компании KMG Kashagan B.V. в рамках дела.

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