Связанные с Афганистаном угрозы и риски очевидны - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев считает, что связанные с Афганистаном угрозы и риски очевидны, поскольку в этой стране после ухода США осталось вооружение более чем на 85 млрд долларов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более 85 млрд долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев", - заявил президент Казахстана, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает ТАСС .

Глава государства также выразил удовлетворение, что по этим чувствительным вопросам Казахстан придерживается единой линии с Россией и государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам Токаева, Казахстан внимательно наблюдает за развитием ситуации в Афганистане и политикой пришедших к власти талибов.





Мы исходим из того, что нужно судить по делам, а не по словам. Наши пожелания сводятся к тому, чтобы в этой стране установился прочный мир", - добавил он.





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На форуме Касым-Жомарт Токаев заявил, что посольство Казахстана договорилось с представителями талибов об обспечении безопасности казахстанских дипломатов в Афганистане. Он также сообщил, что вопрос о размещении афганских беженцев в Каахстане не был решен положительно.









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