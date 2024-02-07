06.02.2024, 18:10 12661
Такиев назначен новым министром финансов Казахстана
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мади Такиев назначен новым министром финансов Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Такиев родился 1 апреля 1978 года в селе Баканас Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", гуманитарный университет имени Кунаева по специальности "Юриспруденция".
В 2020-2023 годы занимал должность заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК. С марта 2023 года - депутат мажилиса.
Напомним, ранее должность министра финансов занимал Ерулан Жамаубаев.
новости по теме
06.02.2024, 21:18 39346
Токаев подписал соглашение, предусматривающее, что страны СНГ будут оповещать об эпидемиях
Соглашение предусматривает согласованные мероприятия по предотвращению распространения болезней
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников Содружества Независимых Государств", сообщает пресс-служба Акорды.
Соглашение предусматривает согласованные мероприятия по предотвращению распространения особо опасных болезней и инфекционных заболеваний, в связи с которыми вводят режим ЧС.
Также оно направлено на предотвращение завоза и обращения товаров, потенциально опасных для здоровья населения и ассоциируемых с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций. Координацию взаимодействия сторон по вопросам завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней возложат на совет главных государственных санитарных врачей государств - участников СНГ.
06.02.2024, 20:44 38376
Назначен министр труда и соцзащиты населения
Фото: parlam.kz
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министра труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом президента Светлана Жакупова назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Светлана Жакупова трудовую деятельность начинала в системе образования.
В разные годы занимала должности вице-министр труда и социальной защиты населения, заместителя министра здравоохранения и социального развития.
С сентября 2023 года - министр труда и социальной защиты населения.
06.02.2024, 20:01 45486
Глава государства переназначил ряд министров Дополнено
Свои должности сохранили семь министров
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил ряд министров, сообщает пресс-служба Акорды.
Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования; Нуржан Нуржигитов назначен министром водных ресурсов и ирригации; Аида Балаева - министром культуры и информации; Марат Карабаев назначен министром транспорта; Ермек Маржикпаев назначен министром туризма и спорта; Канат Шарлапаев назначен министром промышленности и строительства; Арман Шаккалиев назначен министром торговли и интеграции.
Ранее сообщалось, что глава государства назначил министра просвещения и министра экологии. Бейсембаев и Нысанбаев остались на своих постах.
06.02.2024, 19:45 47526
Назначен глава МНЭ
Фото: baiterek.gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра - министром национальной экономики, сообщает пресс-служба Акорды.
Нурлан Байбазаров ранее работал председателем правления АО "НУХ "Байтерек". Был начальником управления агентского обслуживания проектов, управляющим директором по инвестиционным проектам, директором департамента корпоративного развития, корпоративным секретарем АО "Банк развития Казахстана", директором департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК и председателем правления АО "Банк развития Казахстана".
06.02.2024, 19:28 48931
Бейсембаев и Нысанбаев остались на своих постах
Назначены министры просвещения и экологии
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства назначил министра просвещения и министра экологии, сообщает пресс-служба Акорды.
Указом президента Ерлан Нысанбаев назначен министром экологии и природных ресурсов РК.
Он занимает эту должность с 5 сентября 2023 года.
Также указом главы государства Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК.
С 2022 года он занимает различные должности в Министерстве образования и науки. С 4 января 2023 года - министр просвещения РК.
06.02.2024, 19:15 50391
Что ждать от нового правительства - депутаты мажилиса
Бектенова в первой шестерке претендентов на кресло премьера точно не было
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты разных партий поделились мнениями о новых назначениях в правительстве.
Сегодня мажилис поддержал кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Выбрать Бектенова новым главой правительства предложил спикер мажилиса парламента Ерлан Кошанов.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ о назначении.
Большинство экономических и социальных реформ прописаны и понятны. Сейчас нужно динамичное выполнение тех реформ, которые намечены. Довести до окончательного оформления Налоговый и Бюджетный кодексы, которые дадут стимуляцию притоку инвестиций, и выполнять задачи, поставленные президентом. Фракция партии "Аманат" сочла необходимым именно представителя силовых структур, мощного организатора предложить в качестве главы кабмина", - рассказал заместитель председателя мажилиса парламента, член партии "Аманат" Павел Казанцев.
В свою очередь руководитель фракции демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отметил, что решение соответствует парламентским традициям, когда решение о выдвижении кандидатуры премьера принимает именно парламентское меньшинство.
Второй аргумент - господин Бектенов хорошо знает экономику. Я знаю его достаточно давно. Еще в период его работы в Агентстве по противодействию коррупции я видел, как он внимательно относится к нашим инициативам. Проблему вывода активов из страны мы с ним обсуждали еще до того, как он стал руководителем администрации президента. Тогда уже мы встречались с его позицией, пониманием и взаимодействием. Третий очень важный момент, задача, с которой не справилось прежнее правительство, - перестройка экономической модели", - прокомментировал Азат Перуашев.
Заместитель председателя Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов сообщил, что новому премьер-министру напомнили о том, что не стоит идти по тому же пути.
Не надо новые формы наполнять старым содержанием. У прежнего правительства не было твердых, смелых, решительных действий. Не было инициативности и ответственности. Они по течению плыли, и все. Я нисколько не сомневаюсь в профессионализме Олжаса Бектенова, но это возможность, чтобы задуматься и учесть мнения других парламентских партий", - объяснил позицию Магеррам Магеррамов.
По словам исполнительного секретаря, члена партии "Аманат" Елнура Бейсенбаева, президент сегодня акцентировал внимание на главные слова: он требует от правительства оперативности, инициативности и креативности.
Кажется, предыдущему правительству этого не хватало. С нашей стороны были сотни депутатских запросов. Мы говорили, что есть проблемы. Потому что глава государства поставил большую задачу - до 2029 года увеличить ВВП в два раза, это 450 млрд долларов. Для этого наше правительство ежегодно должно показывать минимум 7-8 процентов развития. Сейчас этого нет. По итогам 2023 года у нас экономика возросла всего лишь на 5 процентов. С такими темпами мы те задачи, которые поставил президент, не достигнем. Кроме этого, нами был принят законопроект о возврате незаконно выведенного капитала. Законопроект был принят, но до сих пор конкретной работы со стороны правительства мы не увидели. Мы знаем, что порядка 150 млрд долларов были вывезены из Казахстана. Их нужно возвращать, это будет весомым вкладом в бюджет страны", - сообщил Елнур Бейсенбаев.
Член фракции партии "Аманат" Сергей Пономарев отметил, что ставки делали разные люди. Господина Бектенова в первой шестерке претендентов на кресло премьера точно не было.
Может быть, где-то в десятке. То есть это непубличная личность, ему сейчас придется работать над собой, придется выступать перед прессой. Я знаю его как великолепного стратега, вместе с тем как исполнителя и очень хорошего юриста. Он знает, что желать, и знает, как добиться результата. Исполнительной дисциплины не хватает сейчас нашему правительству от уровня рядового исполнителя до вице-министра. Бектенова предложил спикер мажилиса, но нельзя сказать, что это его человек", - ответил журналистам Сергей Пономарев.
06.02.2024, 19:03 47661
Депутаты прокомментировали, кого из министров пора менять
Своим мнением поделились Елнур Бейсенбаев и Сергей Пономарев
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутатов мажилиса парламента Республики Казахстана спросили, кто, по их мнению, должен уйти из правительства, передает корреспондент агентства.
Есть ряд министров (которые должны уйти. - Прим. ред.). Моя личная позиция по поводу медицинского страхования. Я считаю, что по медицине есть очень много вопросов. Есть очень много факторов, которые влияют на то, что министра здравоохранения нужно менять", - рассказал мажилисмен Елнур Бейсенбаев.
Напомним, казахстанцы активно протестуют против предложенного законопроекта и называют "грабежом" повышение отчислений по ОСМС в 5 раз.
Четверых министров я лично сегодня буду обсуждать, буду задавать им вопросы и буду смотреть их компетенцию. Министра по чрезвычайным ситуациям, министра энергетики, министра по водным ресурсам и министра экологии - с ними я буду лично встречаться. К госпоже Гиният огромное количество вопросов, я тоже не считаю ее работу "сдавшей экзамен", - прокомментировал депутат Сергей Пономарев.
Ранее сообщалось, что правительство Казахстана ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов.
06.02.2024, 18:58 48891
МЧС возглавил экс-начальник службы охраны президента
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Чингис Аринов назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-службы Акорды.
Аринов ранее работал заместителем начальника службы государственной охраны РК - начальником службы охраны президента РК.
Читаемое
06.02.2024, 18:58МЧС возглавил экс-начальник службы охраны президента 06.02.2024, 19:0347246Депутаты прокомментировали, кого из министров пора менять 06.02.2024, 19:1546311Что ждать от нового правительства - депутаты мажилиса 06.02.2024, 19:2844836Бейсембаев и Нысанбаев остались на своих постах 06.02.2024, 19:4543446Назначен глава МНЭ 31.01.2024, 17:25275086Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35274641В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02262641В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19251381В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50248621Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере 31.01.2024, 17:25275086Каждым четвертым сельхозпредприятием в Казахстане руководят женщины 31.01.2024, 18:35274641В Алматы состоялась презентация Кантонской ярмарки 02.02.2024, 13:02262641В Казахстане к 2025 году 8 млн человек обеспечат связью 5G 02.02.2024, 17:19251381В ЕАЭС с 2024 года запустят механизм финансирования промышленной кооперации 02.02.2024, 17:50248621Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили сотрудничество в торговле и водной сфере
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?