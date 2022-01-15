Талдыкорганский военнослужащий посмертно удостоен ордена "Айбын" ІІІ степени

ТАЛДЫКОРГАН. 14 ЯНВАРЯ - Указом президента Республики Казахстан военнослужащий по контракту Талдыкорганской авиабазы ефрейтор Габдолла Смаилканов посмертно удостоен ордена "Айбын" ІІІ степени, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Награду вручили отцу погибшего военнослужащего Галыму Азанбекову, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК

Это большая потеря для нас. Очень тяжело, когда погибают молодые, полные сил парни. Ваш сын до конца остался верен воинскому долгу и присяге. Он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав Вооруженных сил и руководство Министерства обороны скорбят вместе с вами", - отметил командующий войсками противовоздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков.

Как напомнили в МО РК, специалист авиационной базы Министерства обороны РК ефрейтор Габдолла Смаилканов погиб от рук террористов в Талдыкоргане. Ранение, полученное им при исполнении служебного долга, оказалось несовместимым с жизнью.

Смаилканов Габдолла родился 6 апреля 1996 года в поселке Карабулак Алматинской области. Ему было 25 лет.

У погибшего остались супруга, сын и дочь. Семья будет обеспечена жильем, Министерство обороны окажет всю необходимую материальную помощь. Воинская часть взяла шефство над семьей погибшего военнослужащего.

Как сообщалось ранее, в Алматы установят мемориал силовикам , погибшим при защите страны во время январских беспорядков.



