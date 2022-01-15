Талдыкорганский военнослужащий посмертно удостоен ордена "Айбын" ІІІ степени

Награду вручили отцу погибшего военнослужащего Галыму Азанбекову, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Это большая потеря для нас. Очень тяжело, когда погибают молодые, полные сил парни. Ваш сын до конца остался верен воинскому долгу и присяге. Он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав Вооруженных сил и руководство Министерства обороны скорбят вместе с вами", - отметил командующий войсками противовоздушной обороны генерал-майор Кайрат Садыков.
Как напомнили в МО РК, специалист авиационной базы Министерства обороны РК ефрейтор Габдолла Смаилканов погиб от рук террористов в Талдыкоргане. Ранение, полученное им при исполнении служебного долга, оказалось несовместимым с жизнью.
Смаилканов Габдолла родился 6 апреля 1996 года в поселке Карабулак Алматинской области. Ему было 25 лет.
У погибшего остались супруга, сын и дочь. Семья будет обеспечена жильем, Министерство обороны окажет всю необходимую материальную помощь. Воинская часть взяла шефство над семьей погибшего военнослужащего.
Как сообщалось ранее, в Алматы установят мемориал силовикам, погибшим при защите страны во время январских беспорядков.
Также напомним, что в Казахстане с пятого января текущего года при исполнении воинского долга погиб один военнослужащий Вооруженных сил, различные травмы и ранения получили 287 военнослужащих.