Минобороны: в ходе массовых беспорядков пострадали 287 военных

Фото: facebook Сергей Алексеенок

АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается зачистка районов от бандитских группировок. По состоянию на 10 января задержано 1237 лиц, участвовавших в террористических атаках и мародерствах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Зачищены от бандитских группировок следующие участки: участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет", жилой массив, прилегающий к Международному аэропорту Алматы. Всего задержано 1237 лиц, участвовавших в террористических атаках, мародерствах и других преступлений. Изъято: 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов", - сообщили в информцентре комендатуры Алматы.

Кроме того, на блок-постах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.

На пульт "102" поступило всего 608 сообщений. В Call-центр комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, которые требовали оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.



