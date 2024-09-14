Таможенный контроль между тюркскими государствами упростят   

В новом учебном году в стране планируют открыть 221 образовательное учреждение

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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, - Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, сообщает Акорда.





В ходе приема Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.





В свою очередь Бейсембаев доложил президенту, что в стране по итогам прошлого года открыто 154 новые школы на 137 тысяч ученических мест, которые решили вопрос 29 трехсменных и 12 аварийных школ. Также в новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 221 образовательное учреждение на 365 тысяч ученических мест.





По его словам, показатель оснащенности школ предметными кабинетами увеличен в 2 раза, улучшилось качество интернета.





Говоря о повышении качества среднего образования, министр отметил, что все школьные учебники переведены в цифровой формат.





Также Бейсембаев подчеркнул, что каждый второй ученик, участвовавший в международных олимпиадах от Казахстана, становится призером. По итогам прошлого года представители нашей страны завоевали 58 золотых медалей.





В завершение министр представил проекты по трансформации системы технического и профессионального образования, развитию инклюзивного и специального образования.