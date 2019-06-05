Тарифы на воду в регионах Казахстана варьируются от 25 до 3992 тенге за кубометр

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Тарифы на воду в регионах Казахстана варьируются от 25 тенге до 3992 тенге за кубометр, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр на заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.

Существующие тарифы на воду в селах отличаются в разрезе регионов и имеют сильный разброс от минимального - 25 тенге за 1 кубометр в Жамбылской области до максимального - 3992 тенге в Костанайской области. Тарифы для населения субсидируются государством в соответствии с действующей системой господдержки. Согласно правилам, за воду население платит по тарифу 30 тенге за 1 кубометр с приборами учета воды и 40 тенге без приборов. Все, что выше этих тарифов, субсидируется", - цитирует министра Kazpravda.kz .

Глава МИИР отметил, что на сегодня в республиканском бюджете предусматривается порядка 13 млрд тенге субсидий.

Потребность в субсидиях растет по мере ввода новых объектов в эксплуатацию, которые необходимо включать в перечень безальтернативных систем, утверждаемый Министерством сельского хозяйства. Передача функций по утверждению данного перечня в акиматы позволит ускорить вопрос выделения субсидий", - добавил Скляр.

Он также проинформировал, что функции по обеспечению сел питьевой водой планируют передать Министерству сельского хозяйства.

На сегодня функции по развитию водоснабжения в сельских населенных пунктах осуществляются двумя госорганами. Министерство сельского хозяйства обеспечивает строительство и реконструкцию групповых водопроводов за пределами населенных пунктов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития отвечает за развитие внутрипоселковых сетей. В этой связи для комплексного развития сел полагаем целесообразным передать функции по обеспечению питьевой водой и услугами водоотведения сельских населенных пунктов в МСХ. Это позволит единому государственному органу вести комплексную работу по обеспечению водоснабжения от источника до конечного потребителя", - сказал министр.

Его коллега, министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, поддержал это предложение.

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