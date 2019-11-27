Тажин назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чехии

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"Указом главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике", - сообщила пресс-служба Акорды.
Как сообщалось ранее, в сентябре указом главы государства Тажин Марат освобожден от должности государственного секретаря Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Кушербаева К.Е. государственным секретарем Республики Казахстан".
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