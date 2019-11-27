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Тажин назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чехии

26.11.2019, 11:45 9370
Тажин назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чехии
Фото: kaznews.kz
Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Марат Тажин назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике, передает Kazakhstan Today.
 
"Указом главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике", - сообщила пресс-служба Акорды.
 
Как сообщалось ранее, в сентябре указом главы государства Тажин Марат освобожден от должности государственного секретаря Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Кушербаева К.Е. государственным секретарем Республики Казахстан". 
 

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