Токаев назначил Кушербаева на должность государственного секретаря РК

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Кушербаева К.Е. государственным секретарем Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.





"Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.





Указом главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич освобожден от должности государственного секретаря Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.





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